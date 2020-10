نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر يقوي قلبك ومفيد لمرضى السكري ويخفض الكوليسترول.. استخدم هذا الزيت الطبيعي وستدهشك النتيجة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد زيت جوز الهند من الزيوت المهمة ذات الفوائد المتعددة للصحة والبشرة والشعر، كما أنه غني بمجموعة متميزة من الأحماض الدهنية والتي لها تأثير إيجابي على صحة القلب والمخ وغيرها من الفوائد الرائعة، وإليكم المزيد عن فوائد زيت جوز الهند للصحة.

فوائد زيت جوز الهند للصحة

مفيد لمرضى السكري

أشارت دراسات مختلفة في تقرير نشره موقع "every day health" إلى أن زيت جوز الهند يحتوي على الجليسريدات الثلاثية والتي تساعد على التقليل من مستويات الأنسولين بالدم، مما يقلل من أعراض مرض السكري فضلاً عن أنه يقلل من الدهون في الجسم، والتي لها تأثير على مرض السكري وارتفاع السكر بالدم وقد ذكرت دراسة تم نشرها في مجلة "International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences" أن استهلاك زيت جوز الهند يساعد على تحسين تحمل الجلوكوز، وهذا لأنه يحتوي على حمض اللوريك مما يساعد على التقليل من الأعراض المصاحبة لمرض السكري.

الوقاية من ألزهايمر

إضافة زيت جوز الهند إلى الأطعمة المختلفة يساعد على تحسين وظائف المخ، مما يساعد على التركيز بشكل أفضل وتعزيز الذاكرة، كما أنه يساعد على الحماية من بعض الأمراض المتعلقة بالذاكرة مثل الخرف ومرض ألزهايمر.

التئام الجروح

زيت جوز الهند له القدرة على المساعدة على التئام الجروح والتخفيف من الألم الناتج عنها، كما أنه يساعد على علاج الحروق وهذا عند الاستخدام الموضعي لزيت جوز الهند.

التخلص من بكتيريا الفم

أكدت العديد من الدراسات أن استخدام زيت جوز الهند في المضمضة يساعد على التقليل من البكتيريا الموجودة في الفم مما يحمي اللثة من الالتهابات، كما أنه يساعد على التخلص من تراكم البلاك على الأسنان.

حرق الدهون

يساعد زيت جوز الهند على حرق الدهون بالجسم، مما يساعد على خسارة الوزن حيث إنه يزيد أيضاً من سرعة عمليات الأيض، كما أنه مهم للشعور بالشبع مما يساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة بالجسم وخاصة دهون منطقة البطن.

تقوية القلب

زيت جوز الهند من الزيوت الهامة التي لها دور في التقليل من نسبة الكوليسترول الضار بالدم، وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يساعد على حماية الأوعية الدموية والشرايين وهذا يؤدي إلى تقوية القلب وحمايته من الأمراض والجلطات.

