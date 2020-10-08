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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بصور من سن المراهقة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا يقال أنها لميلانيا ترامب، السيدة الامريكية الأولى وزوجة الرئيس دونالد ترامب، وهى في سن الـ 17 عاما، وظهرت ميلانيا في الصورة وعليها ملامح الطفولة و بدت مختلفة تماما عما هي عليه الان، وانتشرت الصور بكثرة خلال الساعات الماضية ولقت تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا الذين لم يتعرفوا على قرينة ترامب.

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مفاجأة.. شاهد كيف كان شكل ميلانا ترامب في سن المراهقة وعمرها 17 عامًا؟؟

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وبدأت ميلانيا ترامب، سيدة أمريكا الأولى مهنة عارضة الأزياء في سن الـ 16، وعندما بلغت الـ17 من العمر، رآها المصور ستاين جيركو فى عاصمة جمهورية سلوفينيا (من جمهوريات يوغسلافيا السابقة) ليوبليانا وهو يغادر عرضا للأزياء هناك، فدعاها إلى جلسة تصوير تجريبية.

وساهم هذا المصور المعروف، في تسليط أضواء الشهرة عليها، ما أدى إلى توقيعها عقدا مع وكالة عرض أزياء في ميلان (إيطاليا) حين بلغت الـ18 من العمر، كما أنها عملت في باريس أيضا.

وفي عام 2010 ، أطلقت ميلانيا ترامب خط مجوهرات، بالإضافة إلى خط للعناية بالبشرة، وقد ظهرت في أحد إعلانات Aflac ، وشاركت في استضافة برنامج The View ، وظهرت في برنامج الواقع NBC، وفقاً لمجلة "الجميلة".

وفي وقت سابق، قالت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي الحالي، إنها تشعر بتحسن وسوف تستمر في منزلها للراحة وذلك بعد الإعلان عن إصابتها وزوجها بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقدّمت السيدة الأولى في الولايات المتحدة ـ في تغريدة لها عبر تويتر، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الشكر إلى الأطباء والقائمين على الرعاية في كل مكان، مضيفة أنها مستمرة "بالصلوات من أجل المرضى أو الذين لديهم فردٌ من أفراد أسرتهم تأثروا بالفيروس".

يُشار إلى أن الرئيس ترامب أعلن صباح الجمعة الماضية إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: اليوم السابع