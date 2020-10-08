نشكركم على قرائتكم خبر نبوءة ‘‘بيل غيتس’’ بشأن ما سيحدث أواخر 2021 بعد انتهاء كورونا على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أكد الملياردير الأمريكي، ومؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل جيتس أن الدول الغنية قد تعود إلى وضع قريب من الطبيعى في أواخر سنة 2021، في حال تم التوصل إلى لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح الملياردير الأمريكي، أنه يجب على الأمريكيين أن يفكروا في طرق تجعلهم يتغلبون على ترددهم بشأن أخذ لقاح كورونا عندما يكون جاهزا.

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ولفت بيل جيتس، إلى أن كل من كوريا الجنوبية وأستراليا تعاملتا بشكل جيد خلال مواجهة فيروس كورونا.

المصدر: روسيا اليوم