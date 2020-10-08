نشكركم على قرائتكم خبر توكل كرمان: هذا أسوأ وأغبى رئيس دولة في التاريخ.. شاهد من يكون؟ (الاسم) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - هاجمت اليمنية الحائزة على جائزة نوبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خلفية تصريحاته الأخيرة حول الدين الإسلامي.

وقالت كرمان في تغريدة لها على حسابها في "تويتر" إن هجوم ماكرون على الإسلام يكشف عن تعصب وكراهية.

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وأضافت إن المطلوب من الرئيس الفرنسي أن "يتحدث عن الإسلام باحترام ويظهر قبولا واضحا به".

وقالت إنه "ليس هو المعني بالتجديد والإصلاح الديني لدى المسلمين".

ولقيت تصريحات ماكرون حول الإسلام انتقادات من مشيخة الأزهر والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فيما لم تلق أي رد رسمي من الدول العربية والإسلامية باستثناء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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والجمعة، قال ماكرون في خطاب له: "الإسلام يعيش اليوم أزمة في كل مكان بالعالم"، وعلى باريس التصدي لما وصفها بـ"الانعزالية الإسلامية الساعية إلى إقامة نظام مواز وإنكار الجمهورية الفرنسية".

واتهمت كرمان ماكرون بالتحريض "واستهداف فئة وازنة من شعبه تدين بالإسلام".

كما اتهمته بأنه "يسعى ليرضي طائفة من المتعصبين ليمنحوه أصواتهم"، واستدركت قائلة إنه بذلك "يعزز التعصب مرتين، مرة مع متعصبيه ومرة لدى المسلمين، إذ لايولد التعصب إلا تعصب ولا تجر الكراهية إلا الكراهية".

وختمت كرمان تغريداتها بالقول إن "من يستمع لخطاب ماكرون يخيل إليه أنه يدق طبول الحرب الدينية ونحن في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين"، مضيفة: "هل نحن أمام أسوأ رئيس لفرنسا منذ إعلان الجمهورية؟" لتجيب: "ربما، وربما أغباهم".