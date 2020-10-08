نشكركم على قرائتكم خبر هل تذكرون الداعية ‘‘يوسف القرضاوي’’ الذي أعلن ‘‘وسيم يوسف’’ وفاته الأسبوع الماضي؟؟.. شاهدوا كيف ظهر اليوم (صورة) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - بعد أقل من أسبوع على مزاعم الداعية الإماراتي المطبع مع إسرائيل "وسيم يوسف" حول وفاته، ظهر الشيخ يوسف القرضاوي في لقاء مع وفد حركة طالبان الأفغانية.

وفي التفاصيل، استقبل الشيخ يوسف القرضاوي، الاثنين، وفدا من حركة طالبان المشارك في جولة المفاوضات الأفغانية في الدوحة.

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وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة، محمد نعيم، أن وفدا من طالبان بقيادة مولوي عبد الحكيم صاح زار القرضاوي.

ولفت إلى أن الوفد وضع الشيخ القرضاوي في صورة مسار المفاوضات الجارية بين كابول والحركة في سبيل التوصل لاتفاق سلام نهائي.

وجرى خلال اللقاء استعراض مسار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة، والجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء عقود من الصراع.



وتأتي الزيارة في الوقت الذي بحث فيه رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، الإثنين، مع الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في أفغانستان، في ظل محادثات السلام بالدوحة.



وفي وقت سابق الاثنين، وصل غني إلى الدوحة، في إطار زيارة رسمية (لم تعلن مدتها)، ومن المقرر أن يلتقي، الثلاثاء، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث العلاقات الثنائية وتطويرها.

وتستضيف الدوحة مفاوضات سلام تاريخية، بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، بدعم من الولايات المتحدة، عقدت في 12 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وجاءت المفاوضات بعد توقيع "طالبان" وواشنطن، بالدوحة، في 29 شباط/ فبراير الماضي، اتفاقا تاريخيا لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.



وتستهدف مفاوضات الدوحة إنهاء 42 عاما من النزاعات المسلحة في أفغانستان، منذ الانقلاب العسكري عام 1978، ثم الغزو السوفيتي بين عامي 1979 و1989.