نشكركم على قرائتكم خبر من جديد.. موقف محرج للغاية لوزير خارجية الإمارات ‘‘عبدالله بن زايد’’ أمام الصحفيين .. شاهد ما فعل؟ (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - نشرت قناة «روسيا اليوم» تقريرا عن موقف محرج لوزير الخارجية الإسرائيلي في مؤتمر السلام في ألمانيا، حيث إنه أثناء مؤتمر صحفي مشترك له مع نظيريه الألماني والإماراتي في برلين، واجه وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي مشكلة مع الميكروفون وكاد أن يكسره في بدء كلمته.

وحدث ذلك بعد دقائق معدودة من مواجهة عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي لنفس المشكلة تقريبا.

ودعا وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل، الثلاثاء، الفلسطينيين إلى العودة للمفاوضات المباشرة لحل الصراع مع إسرائيل.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، إن معاهدة السلام مع إسرائيل أدخلت الشرق الأوسط حقبة جديدة نحو الأمن والازدهار.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية إسرائيل وألمانيا،:" معاهدة السلام تغير من التفكير التقليدي حول سبل معالجة التحديات التي تواجه منطقتنا".

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*صدى البلد