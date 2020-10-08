نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أبو هشيمة يتسبب بموقف محرج لزوجته ياسمين صبري.. صورة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٤٢ مساءً (دوت الخليج)

تعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري لموقف محرج بعد مشاركتها لجمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستجرام عبر حسابها الرسمي صورة قريبة لوجهها ظهرت فيها بلون عينين مختلف عن المألوف.

وتعرضت صبري لانتقادات حادة من الجمهور عبر التعليقات حيث انتقد الجمهور خضوع صبري لعمليات تجميل جديدة في وجهها وتغيير لون عينيها الى اللون الرمادي والذي روجت له صبري عبر حسابها الرسمي لاحدى برندات العدسات السعودية الشهيرة الخاصة بالنساء، مؤكدين في الوقت ذاته بأن هذا التغيير المفاجئ ربما يقف وراءه زوجها رجل الأعمال المصري أحمد ابوهشيمة.

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وكانت ياسمين قد تركت تعليق هو الأول من نوعه على اطلالاتها اليومية قالت فيه” مرحبا، مجموعة الياسمين سموكي، اللون الدخاني”.

بينما اختار قسم من الجمهور التغزل باطلالة صبري وعبر عن حقها في الترويج للبرندات عبر حسابها الرسمي أسوة بالكثير من مشاهير الوطن العربي الذين يمتلكون برندات بأسمائهم في عالم المكياج والموضة.

وكانت صبري قد أثارت الكثير من الجل باطلالاتها الأخيرة حيث ظهرت من طائرة خاصة باطلالة فريدة ثم أردفتها باطلالة من يخت في عرض البحر ورجح الجمهور قيام زوجها رجل الأعمال المصري أحمد ابوهشيمة بشراء كل مستلزمات رفاهية صبري على حسابه الخاص وعدم رفض أي طلب تطلبه زوجته وأطلق لقب أسعد واحدة على صبري على اثره.

والجدير بالذكر ان صبري كانت قد فاجأت الجمهور بخبر زواجها من ابو هشيمة دون اقامة حفل زفاف بسبب وباء كورونا وبحضور العائلة فقط وانتقد الجمهور اطلالتها بسوار ظهرت فيه طليقة ابو هشيمة السابقة هيفاء وهبي في عدة مناسبات سابقة.

ويشار الى ان ياسمين نفت أخبار انفصالها أو حملها من زوجها بصورة رومنسية جمعت الزوجين منذ فترة وكشفت صبري للاعلام عن استعدادها للخوض في غمار السينما المصرية بدور بطولة مطلقة أسوة بمشاركتها في بطولة مسلسل فرصة تانية في موسم رمضان 2020.



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