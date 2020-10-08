نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر طالبت بعدم لومها: فرح الصراف تتحول إلى نسخة من ناشطة مثلية مشهورة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٨ مساءً (دوت الخليج )

فاجأت الفنانة الكويتية فرح الصراف، متابعيها عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، مؤخراً بنشر صورة لها ظهرت خلالها بملامح ذكورية خالصة، ما جعل متابعون يتداولون الصورة بمواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع الأمر الذي خلق موجة جدل وسخرية .

وظهرت فرح الصراف بقصة شعر الـ"بوي فريند" التي اعتمدتها منتصف أبريل الماضي، غير أن ما كان محط الأنظار هو ملابسها التي رأى المتابعون أنها رجالية تناسبت مع قصة الشعر فجعلها تظهر وكأنها رجل وليست امرأة، حيث ارتدت فرح تي شيرت وبنطلونا أسودين وارتدت كمامة بذات اللون وأمسكت هاتفها تلتقط صورة.

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وقال بعض المتابعون إن تلك الإطلالة ذكورية خالصة فلا هي وقفت بطريقة تُظهر أنوثتها ولا هي ارتدت ما يوحي بأنها فتاة خاصة وأنهم تعودوا على قصة الـ"بوي فريند" منها ومن غيرها، فيما اتجه آخرون إلى التأكيد على أنها تقلد الممثل الأمريكي ريان كيلي.

وشبه البعض الآخر من المتابعين، الفنانة فرح الصراف بالممثلة الأمريكية ألين دي جينيريس المعروف عنها أنها ممثلة كوميدية وناشطة مثلية شهيرة في أمريكا ومتزوجة بطريقة الزواج المثلي من بورشيا دي روسي منذ عام 2008.

كما تباينت ردود أفعال جمهورها حول ما فعلته، فهناك من أبدى استياءه من شكلها بعد حلاقة شعرها، مشيرين إلى أن ذلك أفقدها أنوثتها وجمالها وجعلها تتشبه بالرجال.

بينما أبدى آخرون إعجابهم بشكلها والخطوة التي قامت بها، فضلًا عن أن بعض الفتيات كشفن عن رغبتهن في تقليدها موضحين أنها شجعتهم على اتخاذ هذه الخطوة.

وفي سياق آخر تداولت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء حول خطوبة الفنانة الكويتية ​فرح الصراف​ على السعودي ​عز بن فهد​.

وتطرق بعض رواد مواقع التواصل، إلى تصريح سابق لفرح الصراف قالت فيه إن عادات وتقاليد عائلة عز بن فهد تقف حائلين بينهما وبين ارتباطهما . بحسب قولهم.

بدورها خرجت الفنانة الصراف عن صمتها بعدة تغريدات على حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم، أكدت فيها بأن تلك الأنباء المتداولة مجرد شائعة وليس لها أي أساس من الصحة .داعية في نفس الوقت جميع متابعيها وجمهور مواقع التواصل الإجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار ..

يذكر أن أخر أعمال الفنانة فرح الصراف هو مشاركتها في بطولة مسلسل أم هارون الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي 2020 ، إلى جانب : حياة الفهد ومحمد جابر وأحمد الجسمي وفخرية خميس، وسعاد علي وعبد المحسن النمر وفاطمة الصفي ومحمد العلوي وفؤاد علي وروان الصايغ وآلاء الهندي والمسلسل من تأليف علي ومحمد شمس و إخراج محمد جمال العدل.





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