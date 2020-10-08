شاهد مصير "أنت اطرق بابي" بعد عودة "قيامة عثمان"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٣٧ مساءً (دوت الخليج )

عرضت أمس أولى حلقات الموسم الثاني من المسلسل التاريخي "قيامة عثمان"، والذي يؤدي ببطولته بوراك اوزجفيت.

واستتطاع المسلسل أن يتصدر نسبة المشاهدة، وأن يحتل المرتبة الأولى بين المسلسلات والبرامج التي تعرض معه بنفس التوقيت مساء الاربعاء.

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وكانت أولى ضحايا "قيامة عثمان" ، المسلسل الصيفي "انت اطرق بابي"، الذي كان يحقق نسبة مشاهدة عالية، لكن هذا الأسبوع انخفضت نسبة مشاهدته بطريقة صادمة، فيما عبر جمهور مسلسل "قيامة عثمان" بأن عودته وضعت الأمور في نصابها.

وذكّر انخفاض نسبة مشاهدة "انت اطرق بابي" بما حصل مع مسلسل "السيد الخطأ" الذي توقف بعد عرض أولى حلقات مسلسل"الغرفة الحمراء" والتي نالت نسبة مشاهدة فاقت كل التوقعات.

ودخل مسلسل جديد أيضًا على خط المنافسة، وهو " عديم الوفاء " أو "الخائن" والذي عرضت أولى حلقاته أمس، ونالَ نسبة مشاهدة تعتبر جيدة جداً، وتفوّق ايضا على "انت اطرق بابي"، وتصدّر "الترند" في تركيا مع بدء عرض حلقته الأولى .

أما مسلسل "المنزل "الذي ولدت فيه قدرك" في موسمه الثاني، فقد بقيَ محافظًا على نسبة مشاهدته والتي تعتبر متوسطة، رغم قصته ذات البعد النفسي والتي تعتبر مختلفة عن قصص الحب والعشق المكررة .



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