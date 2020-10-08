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صنعاء - ميسرا اسماعيل - من المعروف لدى الجميع أن القولون يعلب دورا كبيرا فى حياتنا فهو المسئول عن عملية توصيل الفضلات والمواد التى لا يحتاجها الجسم من المعدة لجهاز الإخراج وبالتالي فهو من أكثر أجزاء الجسم المعرضة لتراكم السموم مما يجعله فى حاجة للتطهير حتى لا يصاب بأى اضطرابات.

ولهذا نستعرض معكم الحل السحري لتطهير القولون من المنزل وبدون أدوية:

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تغنيك عن الطبيب.. مشروبات طبيعية لتطهير القولون في المنزل

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= يساعد تناول بعض أنواع شاي الأعشاب في تحسين صحة الجهاز الهضمي عن طريق القولون. قد تساعد الأعشاب الملينة مثل السيليوم والصبار وجذر الخطمي في علاج الإمساك .

= الزنجبيل يحفز الهضم. يمكن إضافته إلى العصائر الأخرى أو الشاي أو تناوله مباشرة. يمكن خلط ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل والعسل مع كوب واحد من الماء الدافئ. يمكن تناوله مرة أو مرتين في اليوم.

= يمكن تناول زيوت السمك كمكملات غذائية أيضًا. تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية الفعالة لتطهير القولون.

= شرب الكثير من الماء والبقاء رطبًا هو أبسط طريقة لتنظيم الهضم . ينصح بشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء الفاتر يوميًا لتطهير القولون. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون من المفيد تناول الفواكه والخضروات الطازجة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ والطماطم.

= من المفيد خلط ملعقتين صغيرتين من ملح البحر أو الملح الوردي مع الماء الفاتر وشربه على معدة فارغة. يحفز حركات القولون في غضون بضع دقائق. يمكن القيام بذلك مرتين في اليوم.

= الألياف هي عنصر غذائي أساسي موجود في الأطعمة النباتية الصحية الكاملة مثل الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات والبذور وغيرها. تساعد الألياف على زيادة حجم المادة الزائدة في القولون. يمكنهم تنظيم الإمساك وفرط نشاط الأمعاء. كما أنها تعزز البكتيريا المفيدة.

= يُمزج عصير الليمون الطازج مع ملعقة من العسل ورشة ملح مع الماء الدافئ ويُشرب على معدة فارغة في الصباح.

= تناول عصير الفواكه والخضروات، فالعصائر المصنوعة من التفاح والليمون والصبار تساعد في تطهير القولون. كما أنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم.

= تساعد البروبيوتيك على تطهير القولون وتعزيز البكتيريا الجيدة في الأمعاء. تعتبر الأطعمة مثل الزبادي والمخللات وخل التفاح والأطعمة المخمرة الأخرى بروبيوتيكًا جيدًا.

المصدر: الموجز