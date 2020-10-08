نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر كيوم ولدتهما أمهما.. بطل "قيامة عثمان" وزوجته يظهران عاريين في صورة صادمة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تداولت صفحات تركية صورة للنجم التركي الشاب بوراك أوزجفيت بطل المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان مع زوجته الممثلة التركية الجميلة فهرية إفجان، ظهرا فيها وهما يقبلان بعضهما وسط البحر.

ويبدو من اللقطة بأنها ليست جديدة لكنها لم تُعرض من قبل، ولم ينشراها فهرية وبوراك.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

الجيش الفرنسي يرعب "أردوغان" ببيان ناري.. "مواجهة حامية الوطيس"

الجوازات السعودية توضح قيمة غرامة تأخير تجديد هوية مقيم

قبل قليل.. الملك سلمان يٌدخل الفرحة لقلوب طلاب وطالبات المملكة

شاهد مصير "أنت اطرق بابي" بعد عودة "قيامة عثمان"

طالبت بعدم لومها: فرح الصراف تتحول إلى نسخة من ناشطة مثلية مشهورة

أبو هشيمة يتسبب بموقف محرج لزوجته ياسمين صبري.. صورة

فرح الصراف تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة خطوبتها من عز بن فهد

قيامة عثمان يكتسح المسلسلات التركية ويتصدر الترند.. شاهد مادار في الحلقة الأولى

إبنة أحمد السقا تشعل مواقع التواصل بعد ظهورها بالبكيني (شاهد)

على ظهر زوجها وبين حضنه.. مي عمر تحتفل بذكرى زفافهما بملابس تكشف نصفها الأسفل (صور)

ماحقيقة اعتقال هيا الشعيبي من قبل المباحث الكويتية بسبب فيديو فاضح؟

نجمة مسلسل "ابنة السفير" تفقد عذريتها في فيديو مسرب صدم الجماهير

هيا الشعيبي ترفع شكوى بمفرح الشقيقي بعد ساعات من شنها هجوماً عكسياً عنيفاً عليه (صور وفيديو)

نجل مبارك يوبخ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: دمك خفيف

هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية مدوية بوجه أبو هشيمة

صفحات تركية تداولتها بكثافة ولم يعلّق عليها الثنائي بعد اللذيْن طبعًا لن ينزعجا من نشر الصورة.

واشتهر بوراك وزوجته فهرية في الوطن العربي بـ“كامل و فريدة” أو كاران و فريدة من مسلسلهم الشهير “طائر النمنمة”، أو كما يُطلق عليه في الوطن العربي “طائر الحب”.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام