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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعرضت سيدة تدعى هايلي هوني لمرض واضطراب مختبئًا لسنوات ثم ظهر بأعراضه المميتة، حيث استيقظت في أحد الأيام وهي مصابة بتشنجات عصبية شديدة وتشتم وتسب من حولها.



كانت أم لطفلين ترتجف بشدة وكأنها لم تتناول الطعام منذ أسابيع، ثم بدأت تعاني من تشنجات عضلية ولم تعلم أن ما أصابها هو متلازمة تُسمى "توريت" نتيجة الإجهاد، فهي عبارة عن خلل عصبي يحدث لأسباب وراثية ولا يستطيع المريض التحكم في تصرفاته وأفكاره وقت النوبة، وذلك حسبما ذكر موقع cornwalllive

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بسبب مرض نادر‎.. سيدة لا تتوقف عن شتم وسب من حولها!

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اعتقدت هايلي هوني أنها مصابة بورم في الدماغ، وفي اليوم التالي عندما ذهبت إلى أطبائها قالوا في البداية إنه ربما يكون عدوى فيروسية وفي انتظار زوالها، وبعد مرور أسبوع لم تتغير الاعراض بل ساءت حالتها، لذا خضعت لعدة اختبارت كانت جميعها سليمة.

ووصف الأطباء أعراضها على أنها حالة عصبية وراثية يمكن أن تحدث بشكل عشوائي في أي وقت ولكن في غضون أيام كانت تعاني باستمرار من التشنجات اللاإرادية وسب كل الغرباء وبسبب ذلك قالت هايلي: "لحسن الحظ ، كانت عائلتى داعمة بشكل لا يصدق ولم يلاحظ أطفالها ذلك".

ومن ضمن المواقف المحرجة التي تعرضت لها بسبب مرضها إنها شتمت طبيب العيون بشكل مفاجيء لكنه كان متفهمًا لحالتها وضحك لها، كما أشارت إلى أنه عندما تكون التشنجات اللاإرادية في أسوأ حالاتها، تضطر هايلي لهز رأسها بقوة إلى الوراء مما يؤلمها.