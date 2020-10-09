نشكركم على قرائتكم خبر هذه المرأة كانت على معرفة باغتيال ‘‘أنور السادات’’ قبل الحادثة بأسبوع .. وهذا هو الحلم الذي رأته في المنام على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أكدت جيهان السادات، زوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، أن ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر يوم لا ينسى.

حيث أنه أول انتصار لمصر منذ سنوات طويلة، لكن رغم ذلك تنتابها مشاعر من الحزن لأنهم فقدوا رب الأسرة وهو حدث ليس سهلا، على حد قولها.

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وتابعت خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر، والتي استضافت فيها عائلة الرئيس المصري الأسبق عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON": "كنت عارفة في الأيام الأخيرة أنه سيتعرض للاغتيال عبر إحساس كبير، بس مكنتش عاوزة أصدقه لحد ما حصل".

وأكدت جيهان السادات: "رغم مرور 39 سنة على واقعة الاغتيال، إلا أن الوجع سيظل موجودا، ولا يمكن أن ننسى ألم فراق الرئيس أنور السادات".

وتذكرت جيهان اللحظات الأخيرة قبيل حرب أكتوبر، وقالت: "سألت السادات أودي الأولاد المدارس عادي قالي أه طبعا، وسيبتهم يروحوا، ماعدا بنتي الصغيرة جيهان (نانا) لأني وقتها كنت شفت حلم قلقني، وهي وقتها فرحت أنها مش هتروح".

وأشارت جيهان السادات إلى أنها لم تكن تعرف موعد الحرب إطلاقا، لكنها كانت تشعر باقترابها مع زيادة الاجتماعات.

المصدر: RT