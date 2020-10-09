بمايوه يكشف ماتحته.. إطلالة ساخنة لبطلة مسلسل انت اطرق بابي (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

نشرت الفنانة والممثلة التركية هاندا ارتشيل بطلة مسلسل أنت اطرق بابي صورة لها بالمايوه المثير. وظهرت ارتشيل في الصورة مرتدية مايوه أسود مثير وفاتحة ساقيها أثناء تدريبات الرقص. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: عدسات المصورين تفضح ترمب مع صديقة ابنته إيفانكا في حديقة البيت الأبيض.. صور فاضحة بالصور.. ممثلة إباحية تعرض نفسها مع 6 آلاف دولار على مقاتل مقابل هذا الشيء الجيش الفرنسي يرعب "أردوغان" ببيان ناري.. "مواجهة حامية الوطيس" كيوم ولدتهما أمهما.. بطل "قيامة عثمان" وزوجته يظهران عاريين في صورة صادمة الجوازات السعودية توضح قيمة غرامة تأخير تجديد هوية مقيم قبل قليل.. الملك سلمان يٌدخل الفرحة لقلوب طلاب وطالبات المملكة شاهد مصير "أنت اطرق بابي" بعد عودة "قيامة عثمان" طالبت بعدم لومها: فرح الصراف تتحول إلى نسخة من ناشطة مثلية مشهورة أبو هشيمة يتسبب بموقف محرج لزوجته ياسمين صبري.. صورة فرح الصراف تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة خطوبتها من عز بن فهد قيامة عثمان يكتسح المسلسلات التركية ويتصدر الترند.. شاهد مادار في الحلقة الأولى إبنة أحمد السقا تشعل مواقع التواصل بعد ظهورها بالبكيني (شاهد) على ظهر زوجها وبين حضنه.. مي عمر تحتفل بذكرى زفافهما بملابس تكشف نصفها الأسفل (صور) ماحقيقة اعتقال هيا الشعيبي من قبل المباحث الكويتية بسبب فيديو فاضح؟ هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية مدوية بوجه أبو هشيمة وكانت بطلة مسلسل “أنت اطرق بابي” هاندا أرتشيل انفصلت عن حبيبها مراد دالكيتش بسبب مشهد قبلة حميمية مسرب مع كرم بورسين الذي يشاركها بطولة المسلسل.

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