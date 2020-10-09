نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالصور.. ممثلة إباحية تعرض نفسها مع 6 آلاف دولار على مقاتل مقابل هذا الشيء على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٥٩ صباحاً (دوت الخليج )

أفادت "روسيا اليوم"، أن الممثلة الإباحية الأمريكية كيندرا لوست، عرضت على مواطنها مايك بيري 6 ألاف دولار لترافقه في نزاله ضد روبي لولر، يوم 21 نوفمبر المقبل ضمن دورة "UFC 255".

بدأ كل شيء بكلمات بيري، الذي وعد لمن يدفع له المزيد من المال بمرافقته كمساعد له أثناء النزال ضد لولر، المكان الثاني محجوز لصديقته، لاتوري غونزاليس، الحامل.

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وكشف الإعلامي المعروف في أوساط عالم رياضة الفنون القتالية المختلطة، الكندي أرييل هيلواني، عن عرض بيري لمتابعيه على موقع "تويتر"، وأضاف أن المقاتل البريطاني دارين تيل على استعداد لدفع 5 ألاف دولار.

وقالت كيندرا لوست، المعروفة باهتمامها بالرياضة، تعقيبا على عرض تيل عبر حساب "checklefthook": "أنا مستعدة لدفع 6 آلاف دولار لأكون في زاوية بيري. يمكنني أيضا تغطية نفقات سفر تيل حتى نأتي كلانا".

ورفضت صديقة بيري اقتراح الممثلة الأمريكية: "من الواضح أن ذلك لن يحدث".



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