نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فنانة كويتية تفجر فضيحة جنسية مدوية وتعلن الاعتزال على الفور على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

أعلنت الفنانة الكويتية الشهيرة "بيبي أحمد"، عن اعتزالها الفن العام الماضي، بسبب تحرشات جنسية تعرضت لها من قبل فنان معروف- تحفظت على ذكر اسمه.

وأكدت الفنانة الكويتية، أنها رفضت هذه التحرشات الجنسية، وقررت الاعتزال على الفور، مشيرة الى أنه لم يدر في بالها على الإطلاق، أن تتعرض لموقف من هذا النوع .

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

صالون حلاقة الفتاة السعودية "شوشة منكوشة" يعود للعمل.. صورة

السعودية.. شروط جديدة لأنشطة الخياطة ومغاسل الملابس وقطع غيار السيارات

على طريقة أشهر نجمة إغراء في العالم.. ياسمين صبري تصعق المتابعين

عدسات المصورين تفضح ترمب مع صديقة ابنته إيفانكا في حديقة البيت الأبيض.. صور فاضحة

بمايوه يكشف ماتحته.. إطلالة ساخنة لبطلة مسلسل انت اطرق بابي (شاهد)

بالصور.. ممثلة إباحية تعرض نفسها مع 6 آلاف دولار على مقاتل مقابل هذا الشيء

الجيش الفرنسي يرعب "أردوغان" ببيان ناري.. "مواجهة حامية الوطيس"

كيوم ولدتهما أمهما.. بطل "قيامة عثمان" وزوجته يظهران عاريين في صورة صادمة

الجوازات السعودية توضح قيمة غرامة تأخير تجديد هوية مقيم

قبل قليل.. الملك سلمان يٌدخل الفرحة لقلوب طلاب وطالبات المملكة

شاهد مصير "أنت اطرق بابي" بعد عودة "قيامة عثمان"

طالبت بعدم لومها: فرح الصراف تتحول إلى نسخة من ناشطة مثلية مشهورة

أبو هشيمة يتسبب بموقف محرج لزوجته ياسمين صبري.. صورة

فرح الصراف تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة خطوبتها من عز بن فهد

هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية مدوية بوجه أبو هشيمة

وقالت في مقابلة صحفية إنها كممثلة شابة كانت تراودها الكثير من التطلعات والطموحات الفنية، لكن أحلامها ذهبت أدراج الرياح.

في سياق متصل، أعلنت الفنانة والفاشينيستا الكويتية سارة الكندري، اعتزالها السوشيال ميديا، بسبب ضغوط من زوجها.

وظهرت الكندري خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية ”ستوري“ بحسابها الشخصي بموقع ”إنستجرام“، وهي تبكي قائلة: ” إنها قررت الاعتزال بسبب إجبار زوجها أحمد العنزي على هذا القرار”.

وكانت النيابة العامة في دولة الكويت، قد أخلت سبيل الفاشينيستا سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي بكفالة 500 دينار، في نهاية شهر يناير الماضي، وذلك بعد القبض عليهما على خلفية اتهامهما بمخالفة الآداب العام.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام