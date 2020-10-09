نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رهف القنون تصعق الجمهور: أنا ثنائية الجنس وهذا عمري الحقيقي! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

كشفت رهف القنون عن ميولها الجنسية، حيث أعلنت أنها “ثنائية الجنس” وتميل للنساء كما تميل للرجال، مثيرة بذلك جدلا كبيرا بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي إطار ردها على أسئلة الجمهور، سألتها إحدى المتابعات: “هل أنت ثنائية الجنس؟ أنا احترمك إذا كنت محافظة أنا أحبك أنت ملهمتي”، لترد رهف: “نعم.. أنا مزدوجة التوجه الجنسي، وأحبك أيضًا”.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

صالون حلاقة الفتاة السعودية "شوشة منكوشة" يعود للعمل.. صورة

فنانة كويتية تفجر فضيحة جنسية مدوية وتعلن الاعتزال على الفور

السعودية.. شروط جديدة لأنشطة الخياطة ومغاسل الملابس وقطع غيار السيارات

على طريقة أشهر نجمة إغراء في العالم.. ياسمين صبري تصعق المتابعين

عدسات المصورين تفضح ترمب مع صديقة ابنته إيفانكا في حديقة البيت الأبيض.. صور فاضحة

بمايوه يكشف ماتحته.. إطلالة ساخنة لبطلة مسلسل انت اطرق بابي (شاهد)

بالصور.. ممثلة إباحية تعرض نفسها مع 6 آلاف دولار على مقاتل مقابل هذا الشيء

الجيش الفرنسي يرعب "أردوغان" ببيان ناري.. "مواجهة حامية الوطيس"

كيوم ولدتهما أمهما.. بطل "قيامة عثمان" وزوجته يظهران عاريين في صورة صادمة

الجوازات السعودية توضح قيمة غرامة تأخير تجديد هوية مقيم

قبل قليل.. الملك سلمان يٌدخل الفرحة لقلوب طلاب وطالبات المملكة

شاهد مصير "أنت اطرق بابي" بعد عودة "قيامة عثمان"

طالبت بعدم لومها: فرح الصراف تتحول إلى نسخة من ناشطة مثلية مشهورة

أبو هشيمة يتسبب بموقف محرج لزوجته ياسمين صبري.. صورة

هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية مدوية بوجه أبو هشيمة

وأضافت القنون في ردها على أسئلة المتابعين أن عمرها الحقيقي 20 عاما، موجهة الشكر للمتابعين، قائلة: “شكرًا جزيلًا لكم! أرسل لك الكثير من الحب والسلام”.

وأشارت القنون إلى أنها كانت لا ترغب في الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة: “أنا ممتنة للتغيرات ولرهف الجديدة.. مسالمة وأتمنى السلام للكل”.

وكانت الشابة اللاجئة في كندا، قد فاجأت متابعيها على موقع “تويتر” بصورة جرئية ونشرت، صورتين لها، واحدة ترتدي فيها النقاب، والثانية بملابس البحر على الشاطئ، مع وشم على ذراعها، وعلقت: “أكبر تغيير في حياتي.. من إجباري على ارتداء النقاب والتحكم فيَّ من قبل الرجال، إلى كوني امرأة حرة”.

كما أثارت القنون، الجدل بطريقة احتفالها بمناسبة يوم المرأة العالمي، حيث نشرت صورة عبر حسابها على إنستغرام، وهي ترفع لافتة كتب عليها: “النساء لسن أقل من غيرهن”، وشاركت بمسيرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في شوارع كندا ورفعت علم المثليين في أكثر من صورة، ولفته على جسدها، وكتبت إلى جانب جميع الصور التي نشرتها: “يوم امرأة عالمي سعيد، أرسل الحب لجميع النساء حول العالم”.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام