نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حسام حبيب يحتضن شيرين بأعلى يخت وسط البحر.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

احتفل النجم المصري حسام حبيب بعيد ميلاد زوجته الفنانة الشهيرة شيرين عبد الوهاب بعامها الأربعين، وذلك من خلال نشره صورة رومانسية جمعتهما مع بعضهما البعض، لتلقى إعجاب جمهورها، تمنى لهما دوام السعادة.

وظهر زوجها حسام حبيب وهو يحتضنها بأعلى يخت في سط البحر، كما وعلق عليها: “دمتي لي شيئًا جميلًا لا ينتهي.. كل سنة وأنتي أطيب وأحلى وأجمل وأحن شيرين.. ربنا ما يحرمنيش منك ويبعد عننا كل حاجة وحشة”.

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بينما تفاعل الجمهور معهما، وانهالت عليهما التعليقات: “غرد يا حبيب يا بختك يا شرين.. الله عليكم ربنا يحميكم ويبارك فيكم.. ايه الجمال والكلام الراقي ماشاء الله.. صورة تجنن بس هي ليه متاخده على غفلة.. ربنا يسعد أيامكم دائما”.

بينما قالت الفنانة شيرين والتي بدأت مشوارها، في تغريدتها: “عيد ميلادي كمان شهر، وبقولكم من دلوقتي إن ده هيكون عيد ميلادي الأربعين.. يعني وإنتوا بتعيدوا عليا متجيبوش سيرة رقم 40 ده خالص عشان مخسرش حد”.

وأضافت: “أنا بطلت أكبر بعد الـ ٣٩، اللي هي أصلاً كتير، بس يلا”، وقد أرفقت تغريدتها بوجه مبتسم.



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