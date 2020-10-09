بعد تجاوز عمرها الـ40.. ميريام كلينك تكشف مواصفات زوجها المستقبلي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

كشفت الفنانة الإستعراضية “ميريام كلينك” عن مواصفات التي تريدها في الرجل الذي سيكون زوجها المستقبلي، وسط دهشة بين الجمهور.

ووفق تم رصده فإن المواصفات التي طلبتها كلينك من غير الممكن أن تتواجد في رجل واحد خاصة في لبنان.

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حيث أنها تريده وسيم يبلغ من الطول 190 سم، ولا يملك شعراً لا في رأسه كما تريد لون العينين أزرق.

وتابعت ميريام كلينك بأنها تريده رياضي وذو أكتاف عريضة ومتناسقة ولا يرتدي اللباس الرسمي إلا في المناسبات وذلك على الصعيد الجسدي.

أما عن دياناته فيجب أن يكون مسيحي من الطائفة الأرثوذكسية، ومنفتح إلى الحياة غير معقد ويحب الضحك والمرح.

كما أنها تريده ان يكون رجل عصبي في المواقف التي تحتاج ذلك، كما أنه يجب هليه تقبله للقط في كل مكان من المنزل.

وقالت أيضاً تريده ان يشعرها بأنها ملكة يسأل عنها في كل الأوقات ويجعلها شغله الشاغل.

المواصفات التي طلبتها كلينك جعلت الجمهور في صدمة ودهشة منها في حين وصفوها بالتعجيزية.

وطالبها البعض بإنزال سقف الطلبات للمستوى المعقول خاصة وأنها تجاوزت الأربعين عاماً وفق تعبيرهم.

الجدير بالذكر أن ميريام كلينك تعرف بإثارتها للجدل عبر والإغراء وملابسها الفـ.اضحة وحركاتها الخادشة للحياء.



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