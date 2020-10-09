صدمات جديدة تعصف بأبطال مسلسل "انت اطرق بابي"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تصدَّر مسلسسل انت «اطرق بابي» الحلقة 13 ، مؤشرات البحث في جوجل، وهو من بطولة «هاندا أرتشل» و«كرم بورسين».

1_ تبدأ الحلقة الثالثة عشر بصدمة "سيلين" بعدما قرر "فريد" تركها في يوم العرس بعدما اكتشف أنّه لا يستطيع أن يكمل حياته معها وخاصة أنها لا تحبه.

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2_في اليوم التالي، تذهب "سيلين" إلى منزل "سيركان" لتخبره بالخطأ الذي ارتكبته قبل حفل الزفاف، حيث باعت 45% من أسهمها في الشركة إلى المهندس الشهير "افيه كمان"، ليصدم سيركان من فعلتها.

3_ يعيش "والد سيركان" صدمة كبيرة بعدما علم أن ابنه يعيش قصة حب مع "ايدا" ، ويحاول استجماع قوته لإخبار ابنه بالحقيقة وأنه سبب وفاة أهلها ، لكنه يصاب بأزمة قلبية وينقل إلى المشفى.

4_ يحاول "سيركان" البقاء صامدا، لكن "ايدا" تبدأ بالإنزعاج والغيرة لعدم تمكنها من الوقوف بجانب حبيبها فكل مرة تجد "سيلين"، لكن سيركان يؤكد لها أنه بدونها لا يستطيع التنفس.

5_ تذهب عمة "ايدا" لزيارة والدة "سيركان" والإطمئنان على زوجها_والد سيركان_ بعد الخضوع للعملية، لكنها تصدم عندما تخبرها أن "ايدا وسيركان" يعيشان قصة حب، وتفهم سبب تأجيل "ايدا" لمنحتها الدراسية في إيطاليا.

6_ يصل الشريك الجديد "ايفه كمان" إلى الشركة ويطلب من سيركان أن تساعده "ايدا" في المشروع الذي يعمل عليه حتى يصل فريقه، ويوافق سيركان لأنه يعلم أنه قدوة "ايدا" في هندسة المناظر.

7_ يطلب سيركان من "سيلين" البقاء في الشركة لأنه بحاجة إلى مساعدتها من أجل تصحيح الوضع واسترجاع الأسهم من "ايفيه كومان".

8_ في المساء يقرر "سيركان" الاعتراف لوالده وأمه بعلاقة الحب التي تجمعه بإيدا ويطلب من والدته تقبلها لأنها ستكون جزء من حياته، ونفس الأمر تقوم به "إيدا" مع عمتها.

9_ يذهب "سيركان" لمقابلة "ايدا" لكن عمتها تطلب منه التحدث، وتخبره أنها ضد علاقتهما وتضع عدد من الشروط حتى توافق على استمرار علاقته بإيدا، ولا يجد سيركان حلا سوى الموافقة.

10_ في النهاية يستجمع والد سيركان شجاعته ويخبرره بالخطأ الذي ارتكتبته الشركة فيي الماضي وتسبب في موت عائلة، وأنه اكتشف أن ابنة هذه العائلة هي "ايدا" ليسيطرالحزن الشديد على سيركان.

يذكر أن بطل العمل "كرم بورسين" يجسد خلال المسلسل دور "سركان" مهندس معماري موهوب وصاحب أحد أكبر الشركات في "تركيا"، ويحاول استعادة حبيبته السابقة وشريكته في العمل والتي تعتبر الأنسب له منطقيا، لتتحول الأحداث عندما يقابل "ايدا" ليبدأ معها مغامرة مختلفة يتعلم منها الثقة والحب.

أما الممثلة الجميلة "هاندا أرتشيل" والتي يتابعها أكثر من 15 مليون متابع على انستجرام، فتقوم بدور "ايدا" الفتاة البسيطة بائعة الورد ولكنها في نفس الوقت تتميز بالقوة والجرأة.



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