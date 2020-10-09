نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الموسم الجديد لـ"قيامة عثمان".. بداية ساخنة وأحداث قوية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

إنطلق الموسم الجديد من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 28 من الموسم الثاني، بأحداث ساخنة قوية كما وعد مخرج العمل، بان الجزء الجديد سيكون أقوى وأكثر حماسة، حيث تبدأ الأحداث بالتطور بشكل قوي في طريق تأسيس الدولة العثمانية التي حكما العالم كله.

وبعد طول انتظار محبي المسلسلات التركية التاريخية الدرامية قامت قناة أي تي في ATV التركية ببث مسلسل قيامة المؤسس عثمان الجزء الثاني الحلقة 28.

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وذلك بعد سؤال كثرين من الناس عن موعد عرض الحلقة 28 والأولى من قيامة عثمان بن ارطغول بعد الاحداث المثيرة التي شهدتها الحلقة الاخيرة في الجزء الاول .

حيث أكد منتج ومؤلف مسلسل قيامة عثمان ” محمد بوزداغ” أنه يخطط من أجل استمرار عرض مسلسل قيامة عثمان الى سبعة أجزاء متتالية، على عكس مسلسل قيامة أرطغول الذي كان 5 أجزاء فقط.

مما يعنى أنه لازال أمامنا الكثير من الاحداث المثير مع مسلسل قيامة عثمان الجزء الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والاستمتاع مع هذا العمل التاريخي.

وشهدت الحلقة 28 المؤسس عثمان العديد من المفاجآت التاريخية من العهد العثماني من ضمنها رغبة عثمان إبن ارطغرل بن سليمان شاه في تأسيس الدولة العثمانية . حيث كان يتولي والده ارطغرل منصب أمير أمير القبائل التركية وتولي المنصب بعدها ابنه عثمان بن ارطغرل ،وقام عثمان بالعديد من الهجمات علي الصلبيين وقام بالعديد من فتوحات القلاع مثل ابيه.



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