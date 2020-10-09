نيللي كريم تطلب من الضيف التبرع بحيواناته المنوية.. فيديو صادم!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

صدمت الممثلة المصرية نيللي كريم​ متابعيها بحديثها عن الحيوانات المنوية، مشيرة الى أن الرجل يعيش عالة على المرأة ويتعامل معها على أنها لا قيمة لها، ويحاول السيطرة عليها بحجة أنه الرجل.

ووصفت نيللي خلال إستضافتها في برنامج "قعدة رجالة​"، الذي يقدّمه الممثل السوري قيس الشيخ نجيب والفنان المصري خالد سليم والممثل اللبناني نيكولا معوض​، الرجل الذي يعيش عالة على المرأة بأنه "نطع"، موجهة حديثها لقيس عندما قال: "أنا ما عندي مشكلة بالحياة.. أنا زلمي مرن جداً بالحياة"، لترد عليه نيللي قائلة: "أنت نطع".

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وضحك قيس، متسائلًا عن معنى كلمة "نطع"، لترد عليه نيللي: "قاعد مبتعملش حاجة بتتخدم بس قاعد عالة.. في ناس كده عالة على المجتمع"، فقال قيس: "أنا عالة على المجتمع شايفتيني"، لترد نيللي: "آه قاعد بلا شغلة ولا مشغلة".

وإندهش قيس بشدة من مهاجمة نيللي للرجل، وقولها أنه لا فائدة منه في الحياة سوى أنه يتبرع بـ"حيواناته المنوية" للإنجاب فقط، وليس له أي دور آخر بالحياة، وذلك في إطار تجسيده لشخصية الرجل الذي يرى في نفسه القوة وأنه المسيطر على المرأة، ليرد قيس: "حيوانات إيه؟.."، فأعادت نيللي حديثها: "حيواناتك المنوية ومشيت بس ملكش لازمة".

وردّ قيس قائلًا: "إنت ليش عم تهاجميني؟"، لترد: "أنا مش بهاجمك خالص أنا بقولك الحقيقة والحقيقة دايمًا مرة.. بتبقى أليمة كده".

وتعرّضت نيللي بعد حديثها عن الرجبل والحيوانات المنوية لهجوم عنيف، من قِبل المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ووصفوها بالمسترجلة.

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