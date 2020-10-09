نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فيديو من أيام المراهقة لـ"ياسمين عبد العزيز" يٌشعل السوشال ميديا.. حركات شقية (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

حظي مقطع فيديو بتفاعل واسع بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عندما كانت تبلغ من العمر 19 عامًا خلال حلولها ضيفة برنامج من تقديم الإعلامية المصرية هالة سرحان.

وعلقت سرحان في بداية البرنامج:”أقول إيه للشباب الحلوين حاجة تبشّر”، ثم وجهت سؤالاً إلى ياسمين وقالت لها:”إنت فعلاً شقية”؟ أم منظرك هو الشقي فقط؟، فما كان من الفنانة إلا الضحك”.

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وكانت أغلب التعليقات بين الجمهور هو المقارنة بين شكل الفنانة عندما كان عمرها 19 عامًا وفي الوقت الحالي حيث تبلغ 40 عامًا، لتجمع أغلب ردود الفعل أن ياسمين لم تتغير ملامح وجهها كثيرًا، بل أصرّ بعضهم بأنها لم تتغير بتاتًا، وأشادوا بإطلالتها وخفة ظّلها، وعلقوا على حركاتها وابتسامتها وشعرها أيضًا ولفتوا إلى أن كل شي فيها على ما هو عليه.

كما قارن متابعون بينها وبين العديد من النجمات المصريات واللبنانيات وحتى الخليجيات والسوريات، خلال مدة الـ 21 عامًا وهي الفترة الزمنية بين مقابلة ياسمين عبد العزيز وحتى الوقت الحالي إن كان على مستوى التمثيل أو الغناء، مثل أنغام ونانسي عجرم وإليسا وأسيل عمران ورواد عليو، ودنيا بطمة وغادة عبد الرازق، وسمية الخشاب وغيرهن الكثير اللاتي تغيرت ملامحهن، ووثقوا ذلك بالصور ومقاطع الفيديو، وشددوا على أن ياسمين أكثرهن محافظة على شكلها وملامحها منذ مراهقتها ولغاية الآن.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز قد وقعت قبل أيام قليلة في ورطة بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة تستقل دراجة وتسير في طريقها وسط تبادل الابتسامات، وتم تداول المقطع على نطاق واسع إذْ تكهن الجميع بأن الفتاة التي ظهرت في الفيديو هي ابنتها.

ورغم أن ياسمين عبدالعزيز تتكتم على صور أبنائها وتحتفظ بخصوصياتهم بعيدًا عن وسائل الإعلام والسوشال ميديا، فقد كان نشر فيديو للمرة الأولى مادة دسمة للتداول كون ابنة ياسمين عبدالعزيز من طليقها رجل الأعمال المصري محمد حلاوة لم تظهر سوى مرة وحيدة في صورة غير واضحة أيضًا.

وحاز الفيديو على تداول قطاع كبير من المتابعين، واستطاع بعضهم أن يؤكد بأن من تظهر في الفيديو ليست ابنة ياسمين عبدالعزيز وأنها الستايلست دنيا عبد المعبود التي تتعاون معها ياسمين عبدالعزيز في أعمالها الدرامية وآخرها مسلسلها “ونحب تاني ليه” الذي عرض في رمضان الماضي.

وبسبب حديث العديد من المواقع الإخبارية عن كون من ظهرت في الفيديو ابنة ياسمين عبدالعزيز خرجت الفنانة المصرية لتؤكد أنها ليست ابنتها وأنها ستايلست مسلسلها الأخير، وعلقت “دي مش بنتي”.



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