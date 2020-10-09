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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ ممرضات قيل إنهن سعوديات، في أحد المستشفيات وهن يرقصن داخله .بعدما ساهمن في إنقاذ مرضى فيروس “كورونا” داخل المستشفى وفق متابعين.

ويظهر في الفيديو، الطبيبة والممرضات يؤدين رقصة الأرنب الشهيرة والتي عرفها العالم عن الصينيين عندما .ظهروا في مقاطع شبيهة يرقصون بعدما استطاعوا المساهمة في شفاء مرضى كورونا بالصين.

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ممرضات سعوديات يرقصن داخل المستشفى وضجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد الفيديو



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وكانت الطبيبة السعودية تقف في مقطع الفيديو على باب غرفة المرضى متخذة الإجراءات الاحترازية كاملة، وبدأت الرقصة ثم تبعتها مجموعة من الممرضات من داخل الغرفة وهن يرقصن على أنغام الموسيقى.

وأثار المقطع جدلًا بين المتابعين، حيث أشاد به معلقون ولم يروا فيه أي إثارة للجدل، معتبرين إياه فرحة بالإنجاز الذي تحقق، خاصة وأنه تم إرفاق المقطع بتعليق جاء فيه: “وقت المرح بعد التعب”. لكنهن أيضًا لم يسلمن من الانتقادات.

المصدر: وكالات + مواقع التواصل