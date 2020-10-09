نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رصاصة واحدة تطوي صفحة"أرطغرل" للأبد وصدمة لعشاقه على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

يتسائل الكثير من عشاق ومحبي النجم التركي ألتان دورزيتان عن سبب فشله في مسلسل الرصاصة رغم نجاحه الباهر بشخصية أرطغرل.

وفي خبر صادم لعشّاق النجم التركي أنجين ألتان دورزيتان الشهير بشخصية أرطغرل، أعلن عن توقّف مسلسله "الرصاصة" قبل حوالي تسعة أشهر بسبب تدني نسبة المشاهدة على العمل وعدم استطاعته منافسة المسلسلات التي تعرض هذا الموسم رغم نجومية وشعبية أنجين التان دوزياتان.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

فيديو من أيام المراهقة لـ"ياسمين عبد العزيز" يٌشعل السوشال ميديا.. حركات شقية (شاهد)

نيللي كريم تطلب من الضيف التبرع بحيواناته المنوية.. فيديو صادم!

مدير حملة "ترامب" بعد القبض عليه عاريًا.. زوجتي رفضت ممارسة العلاقة الحميمية معي

الموسم الجديد لـ"قيامة عثمان".. بداية ساخنة وأحداث قوية

صدمات جديدة تعصف بأبطال مسلسل "انت اطرق بابي"

بعد تجاوز عمرها الـ40.. ميريام كلينك تكشف مواصفات زوجها المستقبلي

حسام حبيب يحتضن شيرين بأعلى يخت وسط البحر.. شاهد

رهف القنون تصعق الجمهور: أنا ثنائية الجنس وهذا عمري الحقيقي!

صالون حلاقة الفتاة السعودية "شوشة منكوشة" يعود للعمل.. صورة

فنانة كويتية تفجر فضيحة جنسية مدوية وتعلن الاعتزال على الفور

السعودية.. شروط جديدة لأنشطة الخياطة ومغاسل الملابس وقطع غيار السيارات

على طريقة أشهر نجمة إغراء في العالم.. ياسمين صبري تصعق المتابعين

عدسات المصورين تفضح ترمب مع صديقة ابنته إيفانكا في حديقة البيت الأبيض.. صور فاضحة

بمايوه يكشف ماتحته.. إطلالة ساخنة لبطلة مسلسل انت اطرق بابي (شاهد)

هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية مدوية بوجه أبو هشيمة

الإعلان عن توقّف المسلسل أثار كثيراً من الجدل من المتابعين العرب ومحبّي النجم التركي أنجين التان الذين انتقدوا ذوق المشاهد التركي، معتبرين أن ذوقهم مختلف عن ذوق المشاهد العربي، لا يهتمون لأمر نجمهم المفضل حتى ولو كان أرطغرل نفسه، على عكس الجمهور العربي الذي وإن كان العمل لا يستحق المديح يطبّل محبو النجم لعمله على حساب الذوق العام.

وبغض النظر عن اختلاف وجهات النظر، فإنّ المشاهد التركي يثبت مجدداً أنّ النجومية الحقيقية ليست للممثل مهما بلغت نجوميته وعلا مكانه، بل الانتصار الحقيقي لقصة العمل، مهما كانت ضخامة الإنتاج وتكلفته فقد سبق أن توقف مسلسل "محمد الفاتح" بعد الحلقة السادسة للنجم كنان اميرزوالي اوغلو الذي يعتبر ملك الدراما في تركيا رغم التكلفة العالية للحلقة الواحدة والديكورات الضخمة، إلا أن المسلسل لم يحقق نسبة مشاهدة عالية.

يذكر أن التان حقق نجاح غير مسبوق في شخصية ارطغرل وحقق المسلسل مشاهدات قياسية واصبح الحديث عن عودة في مسلسل عثمان الجزء القادم محل اهتمام وترقب كبير من عشاقه ومحبيه.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام