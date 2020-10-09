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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ازدادت في الآونة الأخير التوجهات نحو تناول العديد من الخضار والفواكه على شكل عصير، ويعد الجزر من الخضار التي من الممكن تناولها على شكل عصير بسيط وذلك إما وحده أومن خلال خلطه مع خضار أو فواكه أخرى، ويتمتع عصير الجرز بقيمة غذائية عالية ترفع من أسهم فوائد عصير الجزر ، إذ يحتوي الكوب الواحد من عصير الجزر المعلب على 2.24 غرام من البروتين، 0.35 غرام من الدهن، 21.9 غرام من الكربوهيدرات، 1.89 غرام من الألياف، ويزود الجسم ب94 سعر حراري.

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مشروب بسيط يقوي صحة القلب ويحميك من السرطان ويضبط مستويات الكوليسترول والسكر في الدم



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كما أن عصير الجزر غني بالفيتامينات والمعادن إذ يحوي الكوب الواحد منه على 689 ملغ من البوتاسيوم و36.6 ميكروغرام من فيتامين K.

فوائد عصير الجزر

يعد الجزر من الأغذية المفيدة ذات القيمة الغذائية العالية، وفي حال عدم توفر الجزر في متناول اليد يعد تناول عصير الجزر البديل الأمثل للحصول على الفوائد الصحية للجزر، وفيما يأتي عرض لبعض من فوائد عصير الجزر.

زيادة معدلات الأيض في الجسم يعد عصير الجزر من الأطعمة متدنية السعرات الحرارية وبالمقابل يمنح تناوله الجسم شعورًا بالشبع لفترة طويلة، الأمر الذي يرفع من أسهم فوائد عصير الجزر، ويجعله من أفضل البدائل عن المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات ذات المحتوى العالي من السكر والتي تسبب زيادة في الوزن، يضاف إلى ذلك أن عصير الجزر يحث الجسم على إفراز العصارة الصفراء التي تسرع من عمليات الأيض في الجسم وتحطم الدهون.

تحسين النظر كثيرًا ما يرتبط تناول الجزر بقوة البصر، والواقع أن لعصير الجزر دور جوهري في تحسين صحة العينين، إذ يحتوي الجزر على مركبات البيتا كاروتين وهي من أنواع فيتامين A، وتمتاز بأنها من أقوى مضادات الأكسدة، ويعمل هذا الفيتامين على حماية سطح العين، بالإضافة لذلك يحوي الجزر على مركب اللوتين الذي يقلل من فرص الإصابة بمرض الضمور البقعي الذي يسبب فقدان النظر.

التحسين من صحة الجلد من فوائد عصير الجزر أنه يحسن من صحة الجلد وخصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من وجود طفح جلدي، أومن الصدفية، وتعود فوائد عصير الجزر تلك لمحتواه الثري من فيتامين C الذي يساعد في الحفاظ على أنسجة الجلد وترميمها ومعالجته للجروح، بالإضافة إلى وجود مركبات اليبيتا كاروتين التي تقلل من التهاب الجلد وتسرع في معالجته في حال الإصابة.

تعزيز مناعة الجسم من فوائد عصير الجزر دوره البارز في رفع مناعة الجسم لاسيما في فصل الشتاء حيث تكثر الإصابة بأمراض الرشح والأنفلونزا، إذ يساعد تناول عصير الجزر يوميًا على الحفاظ على صحة الجسم وتجنب الإصابة بالعدوى وذلك لمحتواه الغني بفيتامين C، كما أن لمضادات الأكسدة التي يحتويها عصير الجزر دور في رفع المناعة من خلال ما تقوم به من مقاومة الجذور الحرة وتقليل الإصابة بالالتهاب والحفاظ على خلايا الجسم من التلف.

الوقاية من الإصابة بأمراض السرطان من فوائد عصير الجزر دوره البارز في الوقاية من الإصابة بأمراض السرطان الذي يحدث بفعل التكاثر الغير طبيعي في شكل وعدد الخلايا في الجسم ، ويتمثل دور عصير الجزر هنا بما يحويه عصير الجزر من مضادات أكسدة توقف تحطم الخلايا وبالتالي تقي من أنواع معينة من السرطانات وذلك مثل سرطان الدم الذي وجد أن الجزر يحوي على مركبات بيولوجية فعالة لديها قدرة في الإسهام في علاجه، كما أن لمركبات البيتا كاروتين الموجودة في الجزر دور في الوقاية من الإصابة بسرطان البروستات.

تحسين صحة القلب

من فوائد عصير الجزر قيامه بتحسين صحة القلب، إذ إنه غني بمضادات الأكسدة وبالألياف الغذائية وتعمل الإثنتان على إزالة الترسبات من الأوعية الدموية وتحسين دورة الدم في الجسم، ولتحسين صحة القلب على أكمل وجه ينبغي أن يرافق تناول عصير الجزرالحفاظ على لياقة الجسم وأخذ قسط كاف من النوم.

ضبط مستويات الكوليسترول والسكر في الدم من فوائد عصير الجزر دوره الباهر في ضبط الكوليسترول والسكر في الجسم وذلك بفعل محتواه الثري من البوتاسيوم، كما أن توليفة الفيتامينات والمعادن التي يحويها بالإضافة إلى تدني السعرات الحرارية فيه تساعد في الوقاية من الإصابة بالسكري، والجدير بالذكر أن عصير الجزر هو من أشهر الأطعمة التي ينصح بتناولها قبيل ممارسة التمارين الرياضية.

فوائد عصير الجزر للحامل

كثيرًا ما ينصح بتناول عصير الجزر وذلك أثناء فترة الحمل وكذلك أثناء فترة ما بعد الحمل والتي عادة ما تكون فترة رضاعة للمولود الجديد، وفي واقع الأمر أن عصير الجزر غني جدًا بكل من الفوليت والبوتاسيوم والمغنيسوم والكالسيوم وكذلك بفيتامين A، هذا ويساعد الكالسيوم الجنين على بناء منظومة قوية من العظام والغضاريف، بينما يساعد الفوليت في الوقاية من أنواع معين من التشوهات الخلقية.

هذا ويجدر بالذكر أن احتياجات كل من الحامل والمرضع من الكالسيوم تبلغ ما مقداره 1000ملليغ في اليوم، أما فيما يتعلق بكل من فيتامين A، وفيتامين C فكلاهما يندرجان تحت قائمة مضدات الأكسدة الفعالة التي تساعد كل من الجنين والأم في الوقاية من الجذور الحرة، وفي تعزيز مناعة الجسم الأمر الذي يقلل من خطر الإصابة بأنواع العدوى المختلفة.

التحسين من عمل الدماغ تعود العديد من فوائد الجزر لاحتوائه على مركبات البيتا كاروتين، ومن هذه الفوائد دور هذه المركبات في تحسين الإدراك الوظيفي وفي التقليل من فرص الإصابة بمشاكل الذاكرة وبأعراض الخرف والتي عادة ما تظهر مع التقدم في العمر.

والجدير بالذكر أنه غالبًا ما يؤدي العجز في تجدد خلايا الدماغ والأعصاب إلى حدوث ما يعرف بأكسدة الدماغ والذي ينتج عنه تلف في الخلايا وضعف في الإشارات العصبية الأمر الذي يؤدي إلى ضعف في الإدراك الوظيفي، وتتمثل أهمية مركبات البيتا كاروتين هنا في الدور الريادي الذي تقوم به في تقوية عمل الدماغ وفي تحسينها للذاكرة إذ يعتقد ان هذه المركبات تقلل من حدوث الأكسدة في الدماغ.