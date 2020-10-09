نشكركم على قرائتكم خبر مذيع الجزيرة ‘‘فيصل القاسم’’ : هذا الرئيس الوحيد ‘‘الشجاع’’ الذي فعل ما لم يفعله كل حكام العرب (الاسم) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - استنكر مذيع قناة الجزيرة، الإعلامي فيصل القاسم، صمت الدول العربية إزاء التصريحات المستفزة للرئيس الفرنسي عن الإسلام.

وكتب القاسم، تغريدة على حسابه على تويتر: "إنا أنزلناه قرآناً عربياً" ... مع ذلك لم يبادر زعيم عربي واحد للتصدي لتصريحات الرئيس الفرنسي المعادية للإسلام وكأن الأمر لا يعنيهم..بل تصدى الرئيس التركي فقط".

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والجمعة، قال ماكرون في خطاب له إن "الإسلام يعيش اليوم أزمة في كل مكان بالعالم"، وعلى باريس التصدي لما وصفها بـ"الانعزالية الإسلامية الساعية إلى إقامة نظام مواز وإنكار الجمهورية الفرنسية".

جاء ذلك بالتزامن مع استعداد ماكرون لطرح مشروع قانون ضد ما يسميه "الانفصال الشعوري"، بدعوى "مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية".

وتعرب عدة هيئات وجمعيات ممثلة للمسلمين في فرنسا، عن مخاوفها من أن تسهم تصريحات ماكرون ومشروع القانون المرتقب، في انتشار خطاب الكراهية ودفع البعض إلى الخلط بين الدين الإسلامي وتصرفات المتطرفين.