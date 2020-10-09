بصورة من الخلف.. نوال الزغبي تطل من داخل حمام سباحة وتثير الجدل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٣٥ مساءً (دوت الخليج )

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها بصورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستغرام". وظهرت نوال في الصورة من الخلف داخل حمام السباحة وعلقت قائلة: "صباح الخير".

واعتبر عدد من المتابعين إن الزغبي توفقت في اختيار إطلالة مناسبة ، وانهالت التعليقات والردود والإعجابات بغزارة على إطلالتها، وابدى الكثير من متابعيها سعادتهم بهذه الإطلالة الجميلة والمثيرة .. وتغزلوا بحبيبتهم "الزغبي" .. وقال أحدهم "حلقي بسلام يا نجمة لبنان والشرق" .

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فيما اعتبر متابعون آخرون الإطلالة تجاوز للعادات والتقاليد ومكانة الفنانة اللبنانية في قلوب جمهورها العربي. ودعوها إلى عدم التعري واستعراض جسدها أمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومؤخراً أثارت الفنانة نوال الزغبي، موجة جدل بعد ظهورها بشورت قصير وضيق، في صورة حديثة لها، نشرتها ، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، معلقة عليها بالقول : "كن حقيقيا.. لأن الحقيقي نادر .. المزيف في كل مكان" .

وظهرت الزغبي في اطلالتها محل الجدل، كفتاة مراهقة ، تحاول أن تثير انتباه من حولها إليها .

ونالت الصورة الجديدة للفنانة اللبنانية، الكثير من الانتقادات بسبب ملابسها التي لا تتماشى مع عمرها الذي يصل إلى أكثر من 50 عاماً .

وقال متابعون أن مظهرها بدا كمراهقة تائهة، ووصفوها ب"راعية البقر" ، بسبب ظهورها بقبعة على رأسها مع الشروت. .

كما عبر متابعون ، وخاصة من العنصر النسائي، عن إعجابهم بإطلالة الفنانة نوال الزغبي، وعلقوا قائلين : "يؤبرني هاالحلا كلو" ، "الملابس وايد حلوات عليك". يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغان متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة".

وغنت نوال الزغبي مؤخرا "اتحاربت" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.

وتحضر النجمة اللبنانية "الزغبي" حاليا لأغنية سينجل لطرحها فى موسم رأس السنة المقبلة ، من ألبومها القادم مع شركة روتانا، بعدما تسبب حادث مرفأ بيروت والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا فى تأجيل طرحها.



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