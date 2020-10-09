في أجرأ إطلالة.. رانيا يوسف تبرز أردافها بشكل مثير.. والجمهور: خلي الحاجات دي بعد صلاة الجمعة (صورة)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:١٣ مساءً (دوت الخليج )

نشرت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، قبل قليل، صورة إغراء جريئة أثارت جدلا واسعا بين جمهورها .

وظهرت رانيا يوسف بفستان قصير ملتصق بجسدها ، وتسريحة شعرها الأسود الطويل على كتفيها وظهرها بطريقة انسيابية بديعة تفيض جمالاً ورقة وانوثة.

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وارتدت النجمة المصرية نظارة سوداء لإطلالتها الجديدة الاستعراضية للأرداف والمفاتن.

واعتبر متابعون هذا الظهور تحد جديد لمنتقدي إطلالاتها الجريئة السابقة وقالوا أنها تجاوزت حد الجراءة بعرضها اجزاء حساسة من جسدها الملتصق بفستانها الضيق والناعم .

وكتب متابعون : "كنت بتخلي هذه الأشياء إلى بعد صلاة الجمعة" ، زي القمر ، يخرب بيت جمال أمك ، ايه الجمال والأناقة ، طب خلي الحاجات دي بعد صلاة الجمعة طيب يا شيخة حرام عليك، خلفية حضارية ، على الصبح كده يا رانيا".

وتأتي هذه المشاركة بعد أشعال الفنانة رانيا يوسف، موقع إنستغرام، بمجموعة صور حديثة لها، ظهرت فيها بفستان اسود قصير وعليه فتحة صغيرة فوق نهدها الايسر.

وتداول رواد "إنستغرام" الصور الجديدة للفنانة يوسف التي ارتدت فيها فستاناً أسوداً قصيراً ومفتوحا من الاعلى ، بشكل سريع عقب نشرها مباشرة.

وبالإضافة إلى تعليقات الجدل ، علق متابعون آخرون، بكلمات إطراء واعجاب بإطلالة الفنانة المصرية وعبروا عن سعادتهم باستمرار تواصلها مع جمهورها ومتابعيها.

كما تفاعل مغردون بإطلاق ردود بدت قاسية نوعاً ما بحق الفنانة المصرية، ونصحوها بأن تحترم عمرها ، وتكف عن مثل هذه الاستعراضات التي لا تزيد من رصيدها أي شيء لدى المتابعين.

متابعون كثر -أيضًا- دخلوا في موجة جدل ، فمنهم من أشاد بإطلالة الفنانة رانيا يوسف، ومنهم من انتقدها ، وآخرون تغزلوا بها وكتبوا تعليقات تتضمن إيحاءات جنسية.

وشهدت مواقع التواصل في أوقات سابقة وفي مرات عديدة، حالات من الجدل تسببت بها الفنانة رانيا، بسبب ملابسها الفاضحة، والتي كانت تكشف عن معظم أجزاءً جسدها.

يذكر أن اخر عمل للفنانة رانيا يوسف ، هو تأديتها دور راقصة ترتبط بعلاقة مع "فتحي ابليس" وذلك خلال عرض الجزء الثاني من مسلسل مملكة إبليس ، في اغسطس الماضي.

وتوقفت يوسف عند بدايات شخصية حنية كراقصة وارتباطها بفتحي إبليس، موضحة في تصريحات صحفية : "نعود بالزمن عشرين عامًا في الموسم الثاني، ونتعرف إلى خلفية كل شخصية وكيفية لقاء حنية بكل منهم".

وفيما تشير رانيا يوسف إلى أنها تقف أمام كاميرا المخرج أحمد خالد موسى لأول مرة في التلفزيون، تعرب عن أملها وتوقعها في آن معًا بـ"أن يجد الموسم الثاني صدى موازيًا لما حققة الأول، بل ويتفوق عليه أيضًا".

وعرض المسلسل على منصة شاهد بشكل حصري، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني، وبطولة: غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، صبري فواز، أحمد داوود، إيمان العاصي، فيدرا، ناهد السباعي، أحمد صيام، محمود الليثي، خالد أنور وآخرين.

وتنشغل هذه الايام بتصوير الجزء الجديد من مسلسل "الأنسة فرح" بمشاركة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي وعدد من الوجوه الشابة، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي Jane the virgin وحقّق موسمه الأوّل الذي عرض على منصة شاهد وقناة MBC4 نجاحاً كبيراً، وسيعود بموسم جديد في شهر نوفمبر القادم.



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