نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أبو هشيمة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول ياسمين صبري على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣٤ مساءً (دوت الخليج)

ردّ رجل الأعمال المصري الشهير، أحمد أبو هشيمة، عما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص السيارة التي أهداها لزوجته الفنانة ياسمين صبري.

وقال أحمد أبو هشيمة، في تصريحات أوردها عنه موقع "القاهرة 24، إن ما يتم تداوله عن السيارة وثمنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح على الإطلاق، مضيفاً:"بالفعل أشتريت سيارة رولز رويس وسددت ماعليها من ضرائب ورسوم".

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

بعد ليلة ساخنة قضتها مع خطيبها.. أمينة خليل تتعرض لموقف محرج بعد أن وجدتها أمها في هذا المكان (فيديو)

في 12 صور.. فيفي عبده تفاجئ جمهورها بإرتداء الحجاب والتخلي عن المكياج

في أجرأ إطلالة.. رانيا يوسف تبرز أردافها بشكل مثير.. والجمهور: خلي الحاجات دي بعد صلاة الجمعة (صورة)

بصورة من الخلف.. نوال الزغبي تطل من داخل حمام سباحة وتثير الجدل

رصاصة واحدة تطوي صفحة"أرطغرل" للأبد وصدمة لعشاقه

فيديو من أيام المراهقة لـ"ياسمين عبد العزيز" يٌشعل السوشال ميديا.. حركات شقية (شاهد)

نيللي كريم تطلب من الضيف التبرع بحيواناته المنوية.. فيديو صادم!

مدير حملة "ترامب" بعد القبض عليه عاريًا.. زوجتي رفضت ممارسة العلاقة الحميمية معي

الموسم الجديد لـ"قيامة عثمان".. بداية ساخنة وأحداث قوية

صدمات جديدة تعصف بأبطال مسلسل "انت اطرق بابي"

بعد تجاوز عمرها الـ40.. ميريام كلينك تكشف مواصفات زوجها المستقبلي

حسام حبيب يحتضن شيرين بأعلى يخت وسط البحر.. شاهد

رهف القنون تصعق الجمهور: أنا ثنائية الجنس وهذا عمري الحقيقي!

صالون حلاقة الفتاة السعودية "شوشة منكوشة" يعود للعمل.. صورة

هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية مدوية بوجه أبو هشيمة

وكان رواد مواقع التواصل قد تداولو مستنداً يُشير إلى حصول أبو هشيمة على إعفاءات ضريبية على السيارة التي أشتراها للفنانة ياسمين صبري، ليرد بنفي وجود أي مغالاة أو تهاون في الرسوم أو تقديرها:"هذا حق الدولة".

وتصدرت الفنانة المصرية ياسمين صبري أخبار المشاهير خلال الأيام الماضية بعدما حصولها على سيارة رولز رويس داون كشف كهدية من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ويبلغ سعر السيارة بعد إنهاء كافة الإجراءات حوالي 9.8 مليون جنيه، إذ يبلغ ثمن السيارة حوالي 6.114 مليون جنيه، كما تقدر ثمن إنهاء الرسوم الجمركية حوالي 3.717 مليون جنيه.

وتزوجت الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال الشهير أبو هشيمة في شهر أبريل الماضي في أحد أشهر الزيجات العربية خلال 2020.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام