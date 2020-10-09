في 12 صور.. فيفي عبده تفاجئ جمهورها بإرتداء الحجاب والتخلي عن المكياج

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٠٤ مساءً (دوت الخليج )

اعتاد الجمهور على مشاهدة الراقصة والممثلة، فيفي عبده، بملابس شبه عارية طيلة مسيرتها الفنية، بإستثناء أوقات قصيرة متقطعة.

والأربعاء الماضي تفاجأ متابعو الراقصة مجدداً، بظهورها مرتدية الحجاب ودون أي نوع من المكياج وهي طريحة الفراش.

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وأثارت الفنانة فيفى عبده الجدل، بعدما ظهرت في مقطع فيديو جديد لها على حسابها بموقع إنستغرام مرتدية الحجاب وكشفها عن إصابتها بدور برد شديد منعها من القدرة على الكلام وكان هذا السبب وراء اختفائها الفترة الماضية، وكذلك غيابها عن حضور عدد من المناسبات . حسب قولها.

إطلالة فيفي عبده بهذا الشكل، دفعت الجمهور لتداول مقاطع فيديوهات قديمة تظهر فيها نجمة الرقص الشرقي بالحجاب، ولعل أبرزها كان في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، عندما ظهرت بحجاب منقوش برسمة "التايجر"، ووجه خال تماماً من المكياج.

حينها أوضحت أنها في طريقها للذهاب لطبيب الأسنان، لافتة إلى أنها تخلت تماماَ عن المكياج لراحة بشرتها، وقالت فيفي "أنا رايحة لدكتور الأسنان، ومش حاطة ميك آب، عشان أريح بشرتي شوية، ووحشتوني أوي ويارب تبقى سنة سعيدة عليا، وربنا يبعد عني الغُمة يارب".

ومع بدء تفشي فيروس كورونا الخطير حول العالم، أطلت فيفي عبده بحجاب منقوش بألوان فاتحة، وأعلنت قبولها تحدي الخير، الذي دعته لها الفنانتان غادة عبدالرازق، وهند صبري، وتكفلها بـ100 أسرة محتاجة، عقب قرار منع التجمعات لتفادي تفشي الفيروس القاتل في المجتمع المصري.

ونستعرض 12 صورة ظهرت فيها فيفى عبده بالحجاب منها وهي تجسد شخصيات محجبة في بعض المسلسلات :





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