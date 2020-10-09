بعد ليلة ساخنة قضتها مع خطيبها.. أمينة خليل تتعرض لموقف محرج بعد أن وجدتها أمها في هذا المكان (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٢٠ مساءً (دوت الخليج )

تحدثت الفنانة المصرية أمينة خليل، عن خطيبها المهندس ورجل الأعمال عمر طه، وذلك لأول مرة منذ إتمام خطوبتهما في منتصف يوليو الماضي، حيث تذكرت لقاء رومانسيًا جمعهما ووصفته بأنه كان مختلفًا.

وتطرقت أمينة خليل، إلى قضائها ليلة ساخنة مع خطيبها ، بقولها في لقاء صحفي مع مجلة "انجما"، إنها ذهبت مع خطيبها إلى مدينة الفيوم لمشاهدة ومتابعة النجوم، وكان هذا اليوم بداية مختلفة وغير تقليدية، كونها لم تخرج معه على عشاء عادي، بل عاشت أجواء مختلفة.

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وبشأن حفل الزفاف الذي تحلم به، قالت إنها تحب الأفراح المختلفة التي تقام على شاطئ البحر أو في الجبل، إلا أنها في الوقت ذاته ترغب في تحقيق بعض الأمور التقليدية الكلاسيكية المصرية، التي لم ولن تتنازل عنها مثل الزفة، مؤكدًة أنها ستحاول التمسك بكل ما تريده عند إقامة حفل زفافها.

وعما يجذبها في الرجل، قالت الصفات التي تهتم بها، وهي: "عاقل، دمه خفيف، حنين، عنده مبادئ، مغامر، طموح ويعرف متى يستخدم عقله ومتى يستخدم قلبه".

وعن أكثر الأشياء التي لا تحبها بسبب الشهرة، وتعتبرها غير مرغوب فيها، قالت أمينة خليل، إنها لا ترغب في التقصير مع الآخرين بسبب الشهرة، إضافة إلى أن الشهرة خلقت لدى البعض فكرة الحق في التدخل في حياتها، معربة عن استيائها من هكذا مواقف.

وكشفت أمينة خليل عن موقف صعب، وضعها في حالة من الإحراج مع والدتها، قائلة إنها ذات مرة خرجت في مكان ما مع صديقاتها، وكذبت على والدتها بأنها ذاهبة إلى مكان آخر، موضحة أن والدتها بالصدفة كانت في المكان ذاته وعندما رأتها اتصلت بها، فواصلت الكذب غير أن والدتها أحرجتها واقتربت منها وسط صديقاتها، وهو ما عرضها لموقف محرج.

ووجهت أمينة خليل نصائح للفتيات، سواء فيما يخص ملابسهن أو نصائح عامة لحياة أفضل، حيث قالت، إن الفتاة يجب أن تحتفظ في خزانة ملابسها بأهم ثلاث قطع، وهي: "الجينز" و"فستان أسود" و"قميص أبيض".

وقدّمت نصائح خاصة للفتيات، قائلة: "حبي نفسك، ومترديش على زعل، صفي الزعل واسمعي كلام مامتك لأن كلامها صح، متخليش حاجة تقف في طريق حلمك اعرفي إن أنت قوية".

وكانت أمينة خليل قد كشفت في وقت سابق، أنها تعيش حالة من الاستعدادات والتجهيزات لحفل زفافها الذي من المقرر أن تحتفل به في صيف عام 2021 المقبل، وأن من بين تلك التجهيزات محاولاتها إتقان الطبخ.

ويعرض للفنانة خليل في السينمات حاليًا فيلم "توأم روحي" وهو من بطولة: حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتاليف أماني التونسي، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج عثمان أبو لبن.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول قصة حب قوية بين حسن الرداد وأمينة خليل، يتخللها العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهما، شيئًا من المستحيل تحقيقه على أرض الواقع.

وكان آخر أعمال أمينة خليل على مستوى الدراما التليفزيونية، مسلسل "ليه لأ" والذي عُرض عبر منصة "شاهد"، وكان من بطولة: هالة صدقي، وشيرين رضا، ومحمد الشرنوبي، ومريم الخشت، ‏وهاني ‏عادل، وعمر السعيد، وناردين فرج، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدي ‏أمين، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.‎

يُذكر أن أمينة خليل، احتفلت بخطوبتها في 15 يوليو على المهندس عمر طه، واقتصر الحفل وقتها على الأسرة والأصدقاء المقربين، وظهرت بفستان أبيض قصير، لفت أنظار الجمهور.



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