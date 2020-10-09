بروب الاستحمام.. نجمة مسلسل البرنس تكشف مناطق حساسة وتثير الجدل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٣٠ مساءً (دوت الخليج)

شاركت الاعلامية والفنانة المصرية الشابة جوري بكر متابعيها صورة ظهرت فيها باطلالة مثيرة.

وظهرت جوري بكر في الصورة التي نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك بروب الاستحمام كاشفة صدرها وفخذها ماعرضها للانتقادات.

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وعلقت جوري على الصورة بالقول "لم أعد أهتم بمن جرحني .. أو خذلني و لن أعاتب .. و لن أناقش بل سأكتفي بالصمت وأهتم بنفسي و كفىٰ".

وهاجم قسم من المتابعين الفنانة والمذيعة الشابة واتهموها بتعمد الاثارة فيما أثنى قسم من المتابعين على جمالها ورشاقتها.

يذكر أن جوري بكر مذيعة بقناة زي أفلام واقتحمت الدراما لأول مرة عبر مسلسل البرنس الذي عرض في رمضان الماضي وهو بطولة محمد رمضان.





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