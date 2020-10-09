نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وسط أحضان كريم عبد العزيز.. دينا الشربيني تكشف صدرها وتتحسس جسد صديقها (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٤٨ مساءً (دوت الخليج )

تداولت صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، على موقع إنستغرام، صورة رومنسية تجمع الفنانة دينا الشربيني والفنان كريم عبد العزيز.

وظهرت الشربيني وهي وسط أحضان عبد العزيز ، بملابس مكشوفة الصدر، وبتسريحة شعر ذهبية توزعت خصلاتها ما بين كتفها وعنق وذقن صديقها، ويدها تتحسس جسده.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

لأول مرة.. الشيخ نجيب يظهر ممسكاً بخصر زوجته وهي بملابس مكشوفة

لأول مرة.. حنان ترك تكشف صور نجليها.. صارا شابين

بروب الاستحمام.. نجمة مسلسل البرنس تكشف مناطق حساسة وتثير الجدل

قضت ليلة ساخنة مع خطيبها.. أمينة خليل تتعرض لموقف محرج بعد أن وجدتها أمها في هذا المكان (فيديو)

في 12 صور.. فيفي عبده تفاجئ جمهورها بإرتداء الحجاب والتخلي عن المكياج

أبو هشيمة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول ياسمين صبري

في أجرأ إطلالة.. رانيا يوسف تبرز أردافها بشكل مثير.. والجمهور: خلي الحاجات دي بعد صلاة الجمعة (صورة)

بصورة من الخلف.. نوال الزغبي تطل من داخل حمام سباحة وتثير الجدل

رصاصة واحدة تطوي صفحة"أرطغرل" للأبد وصدمة لعشاقه

فيديو من أيام المراهقة لـ"ياسمين عبد العزيز" يٌشعل السوشال ميديا.. حركات شقية (شاهد)

نيللي كريم تطلب من الضيف التبرع بحيواناته المنوية.. فيديو صادم!

مدير حملة "ترامب" بعد القبض عليه عاريًا.. زوجتي رفضت ممارسة العلاقة الحميمية معي

الموسم الجديد لـ"قيامة عثمان".. بداية ساخنة وأحداث قوية

صدمات جديدة تعصف بأبطال مسلسل "انت اطرق بابي"

هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية مدوية بوجه أبو هشيمة

وحصدت الصورة على الكثير من التعليقات التي أبدت بعضها الاستغراب من الحميمية المفرطة بين دينا الشربيني وكريم عبد العزيز، فيما البعض الآخر تحدثت عن جمال ورومنسية الثنائي وحالة الانسجام التي ظهرت على ملامح وجهيهما.

وكانت زوجة الفنان عمرو دياب، الفنانة دينا الشربيني، قد تصدرت مؤشرات البحث بـ جوجل ، بعد نشرها مقطع فيديو مؤخراً، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام". وظهرت الشربيني في مقطع الفيديو وهي تمارس تمرين رفع الأثقال، مما جعل العديد من متابعيها يعلقون قائلين :"جدعة يا دندن ارعبي عمرو دياب" ، " دياب بده تفضل شباب" ، "بلاش هذه الأحمال الثقيلة" .

وعلق الاعلامي الشهير عمرو أديب ، على هذا الفيديو خلال برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي ، قائلا «الله يكون في عونك يا هضبة، الله يكون في عونك يا عمرو، أنا مقدرش أشيل ربع التقل ده مش هعرف أعمله، وقالت في الفيديو إن رجعت تلعب رياضية يعني هي كده بتسخن أمال قبل كده كنتي بتشيلي إيه ياماما؟».

وتابع: «إيه الصحة دي؟.. دي تفصل 10 ستات باللي بتعمله وبصحتها دي». مضيفا: «شوفوا لما رمت البتاع والحمل كمان كبير أوي ده أنا صعب أشيل ربعه».

وتجدر الإشارة إلى أن دينا الشربيني ظهرت في كليب " اماكن السهر" كـ موديل مع النجم عمرو دياب، والذي عرض في شهر اغسطس الماضي بالتزامن مع الموسم الصيفي.

أغنية "أماكن السهر" هي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.

وجاء في كلمات أغنية أماكن السهر "ده جواب بان من العنوان اقروا المكتوب في عينيه، في أماكن السهر أنا قمري طلع واتشهر، والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي ع الحلوين، ع البحر أن مشي الموج يهدى ويختشى الموج يزعل لو مشي له حبايب بالملايين، دة حبيبي لو نزل ع الأرض في ناس تعتزل".

وبدأت الشربيني، تصوير مشاهد فيلمها الجديد "ثانية واحدة"، بطولتها ، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، وويزو، وعلا رشدى، وهو من تأليف مصطفى حمدى، وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكى.

يذكر أن أخر أعمال دينا الشربيني، الفنية مسلسل "لعبة النسيان" والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، بجانب كل من الفنان أحمد داوود، وإنجي المقدم، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي وعدد أخر من النجوم.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام