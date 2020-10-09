نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لأول مرة.. حنان ترك تكشف صور نجليها.. صارا شابين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٥٥ مساءً (دوت الخليج)

تُعتبر الفنانة حنان ترك منذ اعتزالها الفن، قليلة التواصل مع جمهورها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وأغلب ما تنشره يكون إما تعليقاً على وفاة فنان أو مرض آخر، أو أدعية دينية.

وفي آخر ما نشرته على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" فاجأت جمهورها بكشفها عن صور جديدة لابنيها "يوسف وآدم"، حيث نشرت لهما صوراً وهما طفلين ثم نشرت على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها صورا لهما بعدما أصبحا شابين.

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يذكر أن حنان ترك أعلنت اعتزالها الفن في آب (أغسطس) 2012، من خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نيشان في برنامج "أنا والعسل"، ‏قائلة: "أنا قررت بفضل الله اعتزالي للتمثيل في اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى‎"‎.

وعادت حنان إلى السينما بعد غياب بتجرية جديدة ومختلفة من خلال فيلم "النداهة"، أول دراما صوتية تعرض في صالات عرض ‏جماهيرية في مصر والعالم العربي، ويشاركها في بطولته هاني عادل ومن تأليف وإخراج خالد المهدي‎.‎





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