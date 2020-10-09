لأول مرة.. الشيخ نجيب يظهر ممسكاً بخصر زوجته وهي بملابس مكشوفة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:١١ مساءً (دوت الخليج )

نشر الفنان السوري قيس الشيخ نجيب، مساء أمس الخميس، ولأول مرة ، عبر خاصية الاستوري في حسابه بموقع إنستغرام، صورة تجمعه مع زوجته لبنى مشلح، بمناسبة عيد ميلادها.

وعلق النجم السوري على الصورة، متمنيًا عيد ميلاد سعيد لحبيبته الجميلة، واصفًا إياها بأنها "صديقته المقربة وشريكة حياته وعائلته"، كما تمنى لها كل التوفيق في حياتها، وأن تحقق أمنياتها وأحلامها.

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ومن المعروف عن الفنان قيس الشيخ نجيب، أنه يعمل على إبعاد حياته الشخصية والعائلية عن وسائل الإعلام والصحافة، حيث كانت هذه الصورة التي ظهرت فيها زوجته وظهرها مكشوف ويدها ممسكة بخصرها ، فريدة من نوعها، نظرًا لسعيه إلى إبعاد حياته العائلية عن الجمهور.

وفي الوقت ذاته، تبتعد زوجته لبنى مشلح عن الأضواء، مقارنة بمثيلاتها من زوجات معظم الفنانين اللواتي يعملن على الظهور من خلال صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصولهن على عدد كبير من المتابعين، غير أن لبنى جعلت حسابها على موقع انستغرام خاصًا بها، وغير مفتوح للجميع، إلا لعدد قليل جدًا من المتابعين.

وكان الشيخ نجيب قد قال في تصريحات سابقة له، إنه عادة ما يحاول المحافظة على حياته العائلية في ظل الأجواء الفنية، ويعمل على تأمين بيئة صحية لابنه "جود" بعيدًا عن التوتر والضغوطات، بالرغم من أنه يعيش في ظروف حياتية عامة غير مريحة.

وحول علاقته مع زوجته ولقاءهما الأول، أوضح الفنان السوري أنه تعرف على زوجته خلال دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث كانا زميلين، مشيرا إلى انها كانت تدرس في السنة الأولى، وهو في السنة الرابعة، وأنها كانت صديقته المقربة جدًا، وأن ما لفت انتباهه بها ذكاؤها، وأنها تمتلك ذوقًا رفيعًا، وعينًا نقدية دقيقة جدًا.

وعلى الصعيد المهني، يخوض الفنان الشيخ نجيب حاليًا تجربة التقديم للمرة الأولى من خلال برنامج "قعدة رجالة" في موسمه الثالث، إلى جانب الفنان اللبناني نيقولا معوض، والفنان المصري خالد سليم. وتقوم فكرة البرنامج على استضافة واحدة من نجمات الوسط الفني، ليحاورها الفنانون الثلاثة، إذ يتقمص كل واحد منهم شخصية معينة.

ومؤخرًا، حقق الشيخ نجيب في الموسم الدرامي لعام 2020، نجاحًا حافلًا بشخصية "سعد" في مسلسل الدراما الاجتماعية "أولاد آدم" بمشاركة نخبة من نجوم سوريا ولبنان، أمثال: مكسيم خليل، وماغي بوغصن، ودانييلا رحمة، وغيرهم ، والمسلسل من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو

إضافة إلى مشاركته في مسلسل البيئة الشامية "حرملك2" تأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر إسحاق.



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