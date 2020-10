وهي ترتدي جينز ضيق.. شيما الحاج تستعرض مفاتنها وجمالها بحركات إغراء جريئة (صور)

View this post on Instagram

مضت سنوات من عمري بجراح لم يكن لها دواء فقررت أن ألملم ما تبقى من شظايا روحي وحين نويت الرحيل سألتني الطرق عن وجهتي فلم أبالي بالسؤال هربآ من إجابة لآ يعلم حقيقتها الإ الله ومشيت في طرق عدة لا أعلم عنها ولا فيها شيئ تائهة حائرة محتسبة الله خير وكيل فكان وعد الله حق نافذ حيث أعادني إلى وجهتي التي طالما حلمت وتقت إليها شوقآ اللهم لك الحمد