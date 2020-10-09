وهي ترتدي جينز ضيق.. شيما الحاج تستعرض مفاتنها وجمالها بحركات إغراء جريئة (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٣٧ مساءً (دوت الخليج )

شاركت الفنانة شيماء الحاج جمهورها عبر منصة تداول الصور والفيديوهات "إنستغرام" بصور حديثة وجريئة.

واطلّت الفنانة الحاج، في هذه الصور، ببنطلون جينز ضيق لون أزرق ، وقميص أبيض وحذاء كعب أبيض ، وقامت بحركات إغراء جريئة ومثيرة.

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ومن حركات الإغراء اللافتة، رفعها لرجلها إلى فوق شنطة جلد صغيرة ، ووضع ذراعيها بين كبينتي اتصالات متجاورتين، وقبضها على خصرها في الصورة الثانية.

واختارت الفنانة المصرية لهذه الإطلالة تسريحة شعر جذابة انسدلت نحو صدرها وظهرها ، ومكياج خفيف على شفتيها ووجهها.

يذكر أن الفنانة شيماء الحاج، احتفلت في فبراير الماضي بخطوبتها على أحد كبار رجال الأعمال، في أجواء سرية بعيدة عن أنظار وسائل الإعلام المختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة حينها، أن الحفل أقيم بالتزامن مع عيد الحب المنصرم الذي صادف يوم 14 من فبراير.

وأوضحت المصادر أن خطيب المصرية شيماء الحاج يدعى أحمد، وهو نجل أحد كبار رجال الأعمال في مصر، ويمتلك العديد من الشركات في السوق المصري.

كما كشفت دعوة حفل الخطوبة بيانات عائلة شيماء الحاج، وعائلة واسم العريس الذي يدعى أحمد.

وظهرت شيماء خلال حفل الخطوبة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانًا أحمرا كاشفًا لمنطقة الصدر والذراعين وفضفاضًا من الأسفل.

درست شيماء الحاج ، في جامعة دمشق، وحصلت على بكالوريوس الإعلام من هناك، وأول أعمالها السينمائية هو فيلم ”سالم أبو أخته“ مع محمد رجب، حيث جسدت من خلاله دور راقصة.

وكان آخر ظهور لها على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 41، وذلك في أول تواجد لها بحدث فني بعد اختفائها، حيث اختارت ارتداء فستان أسود مثير ومكشوف.

وكان للفنانة المصرية شيماء الحاج واقعة معروفة ساهمت بشهرتها بطريقة واسعة النطاق، حينما ظهرت قبل أشهر بفيديو وصفه البعض بأنه إباحي برفقة زميلتها الفنانة منى فاروق مع المخرج المصري المعروف خالد يوسف.

وضجّت وقتها مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المقطع، وطالب الكثيرون بمحاكمتها وهو ما حدث قبل أن تقرر محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيلها ومعها منى فاروق بكفالة 100 ألف جنيه مصري، بعد توجيه اتهامات لهما بالفسق والفجور.



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