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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر فيتامين B12 مكونا مهما للتشغيل الصحي للجسم، فهو ضروري لصنع خلايا الدم الحمراء، ويمكن أن تتطور علامات النقص ببطء شديد، لذلك قد يكون من الصعب تشخيص الحالة.

وينبغي على الأشخاص الذين يعانون من أعراض غير مشخصة، أن يفكروا في أنهم قد يعانون من نقص فيتامين B12.

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الكشف عن علامة فموية لنقص فيتامين B12 المهم جدًا لجسمك.. احذر أن تتجاهها قبل فوات الأوان

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وفي حين أنه من غير المحتمل أن تكون الأعراض ناتجة عن الحالة، ما يزال هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامين B12.

ويمكن أن يكشف اختبار الدم السريع عما إذا كان يجب عليك إضافة المزيد من الفيتامين إلى نظامك الغذائي. ويجب أن تفكر في التحدث إلى الطبيب حول نقص B12 إذا كنت تعاني من تقرحات آفة غير مبررة في الفم.

وتُعرف تقرحات "كانكر" بأنها نوع من القرحة تتشكل على الأنسجة الرخوة داخل الفم، أو في قاعدة اللثة.

ومن المرجح أن تصاب بهذه القروح المؤلمة إذا كنت تعاني من نقص فيتامين B12، وفقا لموقع Ada الطبي.

وهذه القروح ليست معدية، لكنها قد تجعل الأكل أو التحدث أكثر صعوبة. وتظهر بشكل مشابه لفقاعة دائرية أو بيضاوية ذات مركز أبيض أو أصفر وحافة حمراء.

وأضاف الموقع أنه "على الرغم من توافر فيتامين B12 في نظام غذائي متوازن، إلا أن النقص ليس نادر الحدوث".

وعادة ما تتطور أعراض نقص B12 تدريجيا ويمكن أن تكون واسعة النطاق. وقد تشمل الأعراض العامة، مثل التعب والخمول، وكذلك الأعراض الخاصة بالنقص، مثل اصفرار لون الجلد والتهاب اللسان.

وتشمل الأعراض الأكثر تحديدا لنقص فيتامين B12 ما يلي: لون الجلد الأصفر الشاحب، اللسان الأحمر المؤلم وتقرحات الفم.

ولكن لمجرد إصابتك بقرحة فموية، فهذا لا يعني بالضرورة أنك تعاني من نقص فيتامين B12.

ويمكن أن يكون سببها عددا من العوامل، بما في ذلك أنواع معينة من معجون الأسنان، أو إصابة طفيفة في الفم.

ومع ذلك، فإن اتباع عادات النظافة الجيدة وتقليل مستويات التوتر لديك، قد تحميك من تقرحات الفم.

المصدر: إكسبريس