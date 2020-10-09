نشكركم على قرائتكم خبر حقيقة اعتناقه للإسلام وهذا سبب معاناته وإدمانه للمخدرات.. ما لا تعرفه عن الرئيس الأمريكي باراك حسين أوباما (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - ولد باراك حسين أوباما في أمريكا في 4 أغسطس عام 1961 لأم أمريكية من أصول إنجليزية وأب كيني مسلم.

التقى والدا أوباما في دورة تدريبية للغة الروسية بجامعة هاواي في أمريكا عام 1960 لتنشأ بينهما علاقة حب وكللت بالزواج مطلع عام 1961.

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انفصل والداه وهو بعمر العامين ليعود الأب إلى كينيا ويصبح اقتصاديًا بارزًا وتنقطع صلة أوباما به ولا يراه إلا مرة واحدة بعدها قبل أن يتوفى الأب في حادث سيارة وعمر أوباما 22 عامًا.

انتقل في طفولته لأندونيسيا بعدما تزوجت أمه من مهندس بترول إندونيسي حيث ولدت أخته غير الشقيقة مايا قبل أن يعود إلى هاواي في عمر العاشرة ليعيش مع جده وجدته لوالدته ويكمل رحلته التعليمية هناك.

عانى طول فترة مراهقته وشبابه من استغراب الناس لكونه أسمر البشرة بينما والدته وأسرتها شديدي بياض البشرة ليعترف بأن ذلك الأمر تسبب في ضيقه.

تسبب ذلك الأمر في مروره بأزمات نفسية بجانب تناوله للكحول والمخدرات في مراهقته للهروب من التناقضات حول هويته.

حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة كولومبيا وعمره 23عامُا، ثم تخرج من هارفارد وعمره 31 سنة وعمل كمحاضر في كلية الحقوق بجامعة شيكاغو لمدة 12 عامًا وكان من أشهر المدرسين في الكلية طوال تلك الفترة



تعرف على ميشيل أوباما عام 1989 حيث كانت تعمل كمرشدة له خلال فترة تدريبه بأحد شركات المحاماة لتنشأ بينهما قصة حب كبيرة.

كللت قصة حبهما بالزواج عام 1992 في زيجة شهيرة أثمرت عن طفلتين هما ماليا آن المولودة عام 1998 وناتاشا المولودة عام 2001.

انتخب عضوًا بمجلس الشيوخ الأمريكي عام 1996 عن ولاية إلينوي وعمره 35 عام ليصبح أحد أصغر النواب في تاريخ البرلمان الأمريكي.

وظل به حتى عام 2008 كان فيها اسمًا شهيرًا في عالم السياسة وهو ما دفعه للتفكير بخطوته التاريخية التالية.

أعلن ترشحه للانتخابات الأمريكية عام 2008 أمام المرشح الجمهوري الشهير جون ماكين وأظهرت استطلاعات الرأي في البداية تفوق ماكين عليه قبل أن يقلب أوباما عليه الطاولة بذكائه ولباقته وجودة برنامجه الانتخابي وتتصاعد أسهمه في الفوز بالانتخابات.

وفي 5 نوفمبر عام 2008 دخل أوباما التاريخ بعد نجاحه في الانتخابات الأمريكية ليصبح أول رئيس أمريكي من أصل أفريقي يتولى هذا المنصب ويصبح الرئيس رقم 44 للولايات المتحدة الأمريكية.

كانت فترة باراك أوباما من أنجح الفترات الرئاسية في الثلاثين عامًا الماضية حيث حقق الاقتصاد الأمريكي انتعاشًا كبيرًا كما استطاع تحسين صورة أمريكا الخارجية في العالم.

بالإضافة إلى نجاحه في إزالة كثير من التوترات مع العالم الإسلامي والعربي التي نجمت عن فترتي جورج بوش الرئيس الأمريكي الذي سبقه في الحكم.

كما نجح أوباما في حصد شعبية كبيرة للغاية لدى الأمريكيين بعد مجموعه من الإصلاحات الداخلية التي نالت رضا الشعب كان أبرزها مشروع التأمين الصحي الذي استفاد منه ملايين الأمريكيين

كما نجح أوباما في حصد شعبية كبيرة للغاية لدى الأمريكيين بعد مجموعه من الإصلاحات الداخلية التي نالت رضا الشعب كان أبرزها مشروع التأمين الصحي الذي استفاد منه ملايين الأمريكيين

تمكن أوباما من النجاح في الفوز بولاية ثانية كرئيس لأمريكا بفضل إنجازاته التي حققها خلال فترته الأولى وشعبيته الكبيرة التي جعلت نجاحه سهلًا في الانتخابات الرئاسية عام 2012.

أشيع عن أوباما أنه مسلم الديانة لكون والده مسلم وفي استفتاء تم إجراؤه بين عدة ألوف من الأمريكيين بعد فوزه بالرئاسة كان أكثر من 35% من الأمريكيين يعتقدون أنه مسلم بالفعل.

لكن أوباما نفى ذلك وقال أنه يدين بالمسيحية وأنه لم يعتنق الإسلام أبدًا في حياته رغم أصول عائلته لوالده المسلمة.

اشتهر بمهارته العالية في لعب كرة السلة في المدرسة الثانوية وأطلق عليه زملاؤه لقب "بومبر" أو "قاذف القنابل" كما كان يقوم باللعب باستمرار في البيت الأبيض ويحضر عدد من المنافسات الرياضية بشكل شبه دائم.

بجانب اشتهاره بحبه للعديد من الرياضات الأخرى مثل الجولف وكرة القدم الأمريكية.

يعد أوباما إنسانًا أعسرًا حيث يستعمل يده اليسرى في الكتابة ليصبح أحد مشاهير العالم ممن يستخدمون اليد اليسرى وكان يفتخر بهذا الأمر.

يقتني "أوباما" قفازات الملاكمة التي كان يستخدمها الملاكم الشهير "محمد علي كلاي".

كانت زوجته ميشيل أوباما من أنجح وأشهر سيدات أمريكا الأولى خلال فترة حكمه وكانت السيدة الأولى الأكثر شعبية منذ جاكلين كينيدي زوجة الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي حيث كانت حاضرة بقوة في المشهد الاجتماعي والسياسي الأمريكي.

وصف أوباما زوجته ميشيل بأنها أهم وأكبر أسباب نجاحه في حياته العملية والسياسية وأنها أكثر شخص يثق برأيها وحكمتها.

كما وصفها كذلك بأنها صاحبة الفضل الأول في وصوله لكرسي الرئاسة الأمريكية.

يعتبر من أكثر الرؤساء الأمريكيين نجاحًا في إدارة شئون البلاد في آخر نصف قرن طبقًا لعدد كبير من الاستفتاءات التي أجريت.

كما يعد أحد أكثر الرؤساء شعبية خلال نصف القرن الماضي كذلك حيث كان محبوبًا من الأمريكيين بشكل كبير.

*daralakhbar