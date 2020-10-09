نشكركم على قرائتكم خبر الصين تعلن اكتشاف لقاح ضد كورونا.. ومفاجأة بشأن سعرة على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أعلنت الصين أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزاً لعامة الناس بين شهري تشرين ثاني وكانون ثاني، مشيرة الى تكلفت اللقاح قد تصل إلى 88 دولاراً، أي ما يعادل 600 يوان صيني.

الحكومة الصينية الصينية على أنه لا حاجة لإعطاء اللقاح لكل شخص، وأن الأولوية ستكون للعاملين في الصفوف الأمامية.

جديد أخبار دوت الخليج:

وتتولى الشركات الحكومية الصينية مسؤلية انتاج اللقاح، ومن المتوقع أن تكون الطاقة الإنتاجية السنوية 610 ملايين جرعة.

وأكدت الحكومة أنها ستراعي مستويات الدخل للأفراد بين الريف والمدن، وفقا لما ذكرته قناة "سي أن بي سي عربية".

وتعد الصين أكبر منتج ومستهلك للقاحات في العالم، إذ يمكنها توفير أكثر من مليار جرعة من أي لقاح تستهدف إنتاجه سنوياً، من خلال 40 مصنعاً تنتشر في جميع أنحاء البلاد.

كما أنه من بين أكثر من 30 لقاحاً تجري تجربتها حالياً على البشر في جميع أنحاء العالم، يأتي تسعة منها من الصين، أكثر من أي بلد آخر. وتقوم شركات صينية بتطوير 4 من أصل 9 لقاحات مرشحة في تجارب المرحلة الأخيرة.

المصدر: وكالات