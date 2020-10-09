نشكركم على قرائتكم خبر معدن هام تلقاه “ترامب” يقي الجسم من كورونا ويمنع الوفاة .. تعرف عليه على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أكد تقرير نشرته صحيفة” وول ستريت جورنال” إلى الأهمية البالغة لمعدن الزنك، وهو من بين وسائل العلاج التي تلقاها الرئيس الأميركي ترامب ،و يمكن الحصول عليه من بعض الأطعمة والمكملات غذائية رخيصة الثمن.لبقاء مرضى كورونا على قيد الحياة.

وقال باحثون إسبان، في دراسة لهم نشرت، الشهر الماضي، إن مرضى كورونا الذين ماتوا في المستشفيات، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، كان متوسط مستويات الزنك لديهم 43 ميكروغرام لكل ديسيلتر. أما من استطاعوا البقاء على قيد الحياة، فكان المتوسط هو 63.

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كلما انخفض احتمال الوفاة بنسبة 7 في المئة بالنسبة لمرضى كورونا

والمعدل الطبيعي للزنك في جسم الإنسان هو 70، ومع حساب العمر والجنس وشدة المرض، يتبين أنه كلما زاد مستوى الزنك في الدم، كلما انخفض احتمال الوفاة بنسبة 7 في المئة بالنسبة لمرضى كورونا.

وبشكل عام، يلعب الزنك دورا أساسيا في عملية التمثيل الغذائي وعمل جهاز المناعة، وقد وجدت العديد من الدراسات التي أجريت على مر السنين أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة منه، هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل الالتهاب الرئوي والسكري وأمراض الكلى والتعب المزمن.

وتقول “المعاهد الوطنية للصحة” التابعة لوزارة الصحة الأميركية، إن النقص الحاد في الزنك “يضعف وظائف المناعة”، وتنصح باستخدام المكملات الغذائية التي تحتوي عليه.

كبار السن مستويات منخفضة

وغالبا ما يكون لدى كبار السن مستويات منخفضة منه، لأسباب أهمها أن وجباتهم الغذائية قد لا تحتوي على أطعمة بها نسبة كافية من الزنك، مثل اللحوم الحمراء، التي تعتبر من أهم مصادر هذا المعدن الهام، لكنهم بشكل عام يتجنبوها لعلاقتها بأمراض القلب.

وتحتوي الحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات أيضا على الزنك، لكن بها أيضا أحماض تمنع امتصاصه، وكذلك مكملات الكالسيوم، والمصابون أيضا بالسكري وأمراض الكلى والتهاب القولون التقرحي لديهم أيضا معدل امتصاص منخفض.

المصدر: وكالات