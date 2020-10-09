نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر كما ولدتها أمها.. منى زكي تشعل منصات التواصل بصور ساخنة بعضها وهي تستحم (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:١٢ مساءً (دوت الخليج )

تداول رواد بمواقع التواصل الإجتماعي، صور للنجمة المصرية منى زكي، أثارت موجة جدل بينهم.

وبدت منى زكي في الصور المتداولة، عارية بالكامل في الاجزاء التي أظهرتها الكاميرا من جسمها ، وهو ما جعل عدد من جمهور منصات التواصل الاجتماعي، يتحدث عن التقاط تلك الصور وهي عارية وان ما ظهر من النصف الأعلى للفنانة يؤكد ذلك . حسب قولهم، فيما قال آخرون أن ظهور صدرها عار وبدون حمالة صدر، لا يعني أن بقية جسدها عار .

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وأشار الطرف الأخير إلى أن الصور التقطت للنجمة المصرية في حفلات وفعاليات فنية ارتدت فيها فساتين مكشوفة الصدر، إلا أن متابعين استنكروا هذه الإشارة واعتبروا عدم وجود حمالة صدر دليل على تعريها بالكامل . حسب ردهم.

كما استذكر مغردون ما أسموه " فضيحة الحمام" والتي تعود تفاصيلها إلى انتشار صورة مسيئة لمنى زكي على مواقع التواصل الاجتماعي قبل فترة ، تظهر فيها عارية تماما ، وهي تستحم خلف ستارة شفافة .

وقالوا إن الصور المنتشرة اليوم، تؤكد انها ليست الواقعة الأولى لانتشار مثل هذه الصور لها، حيث سبق وانتشرت لها مجموعة من الصور، واحدة منها ترتدي فيها قميص نوم اسود شفاف واخرى وهي ترتدي البكيني وهي الصورة التي تحدثت عنها منى ذكي في السابق وأفادت إنها مركبة.

وتبدو صورة تواجد منى زكي عارية في الحمام هي الصورة الأكثر إثارة من سابقاتها ولاحقاتها من صورها واطلالاتها.

ولكن يبقى السؤال الآن هو: من وراء محاولة التشهير بالنجمة المصرية منى زكي مجدداً وهل الصور المتداولة التقطت لها كما تظهر فيها أم أنه جراء تعديلها بالفوتوشوب ؟





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