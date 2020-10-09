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صنعاء - ميسرا اسماعيل - صدمت الفنانة الشابة المسرحية عبير شعبان جمهورها اليوم الجمعة بانتحارها، في مسقط رأسها في محافظة نابل شمال شرق تونس، وأحدث خبر انتحار الفنانة عبير شعبان الكثير من الضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن السبب الذي دفع الشابة المسرحية عبير للانتحار.

انتحار عبير شعبان تونس

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الجمعة مع خبر انتحار الشابة التونسية المسرحية عبير شعبان، وكشفت حادثة انتحار عبير حجم الفجوة التي يعاني منها الوسط الفني في تونس، حيث تم العثور على جثة عبير وسط شقتها في نابل التونسية، حيث باشرت الشرطة بفتح تحقيقات للتحري حول اسباب وملابسات انتحار عبير شعبان.

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انتحار فنانة عربية شهيرة بسبب سلطات بلادها والجمهور في صدمة.. شاهد من تكون؟؟

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سبب انتحار عبير شعبان

تساءل عدد كبير من رواد مواقع التواصل حول السبب الذي دفع الفنانة المسرحية عبير شعبان للانتحار، سيما وانها لم تتجاوز الثلاثين من عمرها بعد وما زالت في ريعان شبابها، وتدور احاديث بأن عبير عانت مؤخراً من تهميش وتجاهل من قبل وزارة الثقافة التونسية لعدم دعم اعمالها الفنية، كما انه تم حرمانها من الحصول على مستحقاتها المالية ويبدو انها لم تعد قادرة على الاستمرار في حالة التهميش ولجأت الى الانتحار مساء اليوم، وفق ما هو متداول.

وفاة عبير شعبان

أثار خبر وفاة المسرحية عبير شعبان الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غرد النشطاء بالتزامن مع خبر انتحار عبير شعبان، متمنين لها الرحمة والمغفرة، وسط الحديث عن اسباب توجهها إلى الانتحار من خلال شنق نفسها، حيث تم العثور على جثتها مشنوقة وسط بيتها في محفظة نابل في تونس.

عبير شعبان ويكيبيديا

الفنانة الشابة التونسية عبير شعبان، شاركت في العديد من الاعمال الدرامية والمسرحية في تونس، ولديها جمهورها الخاص الذي يتابع اعمالها عن شغف، كما انها فاجأت اليوم جمهورها لتنتهي سلسلة أعمالها على ارض الواقع وتنته حياتها بطريقة درامية دامية من خلال الاعلان عن انتحارها مساء اليوم الجمعة.