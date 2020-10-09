نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر من وسط البحر.. ياسمين صبرى تبهر الجمهور بإطلالة ساحرة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٣٦ مساءً (دوت الخليج )

نشرت الفنانة ياسمين صبري، مساء اليوم صورة حديثة لها، وهي على اليخت الذي اهداه لها زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وسط البحر.

وظهرت الفنانة صبري وهي ترتدي بنطالاً وفانيلة باللون البني مع قبعة بيضاء ، فيما إحدى يديها على صدرها والأخرى ممسكة بالقبعة على رأسها.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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كما بدت وهي في قمة السعادة والسرور والابتسامة مرسومة على شفتيها ووجنتيها وعليها مسحة خجل أنثوي فاتن.

وعلق متابعوها بعبارات وكلمات تتحدث عن جمالها واناقتها وانبهارهم بإطلالتها الساحرة ، وكذا ساخرة من تصريحها في برنامج "رامز مجنون " حول سبب إعجابها بأبو هشيمة، بقولها " لأنه بيضحكني".

وحازت هذه الصورة على ما يقارب من 300 الف إعجاب من قبل المتابعين خلال أقل من أربع ساعات من نشرها .

وكانت ياسمين صبري، قد علقت مؤخراً على واقعة تقدم إحدى السيدات المصريات، بدعوى خلع من زوجها، بسبب إصراره على تحويلها إلى نسخة من نجمته المفضلة "ياسمين"، وتقليدها في ملابسها وطريقة حديثها وحركاتها، قائلةً "أنا بحب الستات جدًا، وبنحاز ليهم، ودايمًا يزعجني أن نساء الشرق الأوسط يصنفوا كدرجة ثانية".

وأضافت صبري، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، "عندما قرأت الخبر استشعرت أن هذه القضية تمسني بشكل شخصي جدًا، وإن الست دي قوية جدًا لأنها وقفت ضد طلب زوجها، وأصرت على الطلاق، وعندما رفض أقدمت على طلب الخلع، وهي نموذج للمرأة القوية تدرك اللحظة الفارقة التي تخبر زوجها فيه "ENOUGH IS ENOUGH".

وتابعت الفنانة ياسمين صبري، أن كثيرا من الفتيات في العشرينيات من أعمارهن، ومازالت الحياة طويلة أمامهن، قد تتعرض لتجريح من شرائح كثيرة من الرجال حتى من ذويهم، ويعتبرون ذلك من بواعث القوة عبر "الصمت" وهذا خطأ واضح وكبير.



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