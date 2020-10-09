هيا مرعشلي تستعرض أفخاذها العارية ومناطق حساسة من جسدها (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٣ مساءً (دوت الخليج)

شاركت الممثلة السورية الشابة هيا مرعشلي عبر خاصية “story” على موقع “إنستقرام”، صورًا لها بإطلالة جريئة.

وبدت “مرعشلي” بإطلالة أنيقة تبرز أنوثتها، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا بكتف واحد، باللون الأسود منقط بالأبيض، أبرز صدرها وأردافها.

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والفنانة هيا مرعشلي، هي ابنة الفنانين طارق مرعشلي والراحلة رندا مرعشلي، وقدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الاعمال الناجحة أهمها مسلسل طوق البنات.





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