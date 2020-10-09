نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الجمهور يطارد رانيا يوسف ويبحث عن أنغام (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:١٥ مساءً (دوت الخليج )

تصدرت الفنانة رانيا يوسف، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول المتابعين لها صورها الأخيرة التي شاركتهم بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي أثارت جدلا واسعة خاصة الصورة التي نشرتها عصر اليوم وظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً قصيراً وملتصقا بجسدها مما أبرز أردافها وبقية مفاتنها بشكل مثير للعيان.

ويستمر الجمهور حتى اللحظة في مطاردة الفنانة المصرية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليطلع على صورها التي شاركت بها عبر حساباتها ، وأيضا على التعليقات عليها ، التي شهدت جدلا واسعا بين المغردين .

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

هيا مرعشلي تستعرض أفخاذها العارية ومناطق حساسة من جسدها (شاهد)

من وسط البحر.. ياسمين صبرى تبهر الجمهور بإطلالة ساحرة

كما ولدتها أمها.. منى زكي تشعل منصات التواصل بصور ساخنة بعضها وهي تستحم (شاهد)

تسريب صور جريئة لنجم "فضيلة وبناتها" وحبيبته الجديدة

بعد خطفها حبيب صديقتها.. نجمة تركية شهيرة تظهر بفستان شفاف يكشف ما تحته بوضوح

بالصور.. سعودية تدبغ الجلود وتحول منزلها إلى متحف أثري

بصدر عار بالكامل.. منة فضالي تقبض على خصرها بشدة وتتحدث عن الوحدة التي تعيشها (صور)

الإتحاد السعودي لكرة القدم يعاقب نجم "التعاون" (صور)

هيفاء وهبي تتخلى عن أنوثتها في تسريب فاضح وخادش للحياء.. شاهد

بالفيديو.. الدكتورة خلود تكشف حقيقة الصورة المسربة بعد مصالحتها مع فرح الهادي

دراسة جديدة ستدفعك لشرب عصير الرمان كل يوم.. فوائد مذهلة

تسريب صادم حول منة شلبي وخالد يوسف بطل الفيديوهات الجنسية

وهي ترتدي جينز ضيق.. شيما الحاج تستعرض مفاتنها وجمالها بحركات إغراء جريئة (صور)

لأول مرة.. الشيخ نجيب يظهر ممسكاً بخصر زوجته وهي بملابس مكشوفة

هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية مدوية بوجه أبو هشيمة

ومن ضمن الذين تتحدث عنهم منصات التواصل الاجتماعي ويبحث عنهم الجمهور، اليوم ، النجمة أنغام .

وجاء بحث رواد منصات التواصل، عن أنغام ، وحديثهم المتواصل عنها منذ عدة ساعات، نتيجة للحفل الغنائي الذي تحييه مساء اليوم على مسرح المنارة بالتجمع الخامس في القاهرة.

وقد انطلق الحفل في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة بأغنية " بحبك وبرتاحلك" بعد أن تم أخذ جميع التدابير الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام