نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هذه الأغنية التي تسببت بسجن الفنان الكويتي “خالد الملا” لمدة سنتين .. شاهد الفيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - عادت قضية المطرب الكويتي، خالد الملا، إلى الواجهة من جديد، بعدما قضت محكمة الاستئناف في الكويت بفسخ حكم محكمة الجنايات القاضي بإعلان براءة الملا من تهمة الإساءة إلى القضاء، مقررة حبسه سنتين و1000 دينار لوقف النفاذ العقوبة، على إثر شكوى وجهتها إليه النيابة العامة بسبب أغنية أداها في برنامج تلفزيوني، تحمل عنوان "الشهادات المزورة"، العام الماضي.

وقررت المحكمة الاستئنافية حبس المطرب سنتين مع إمكانية وقف تنفيذ العقوبة لقاء دفعه كافة ألف دينار كويتي (حوالي 3260 دولاراً أميركياً)، مع تعهده بحسن سلوك وسير لسنتين أيضاً، بسبب "الإساءة إلى القضاء"، علماً أنّ كلمات الأغنية السياسية تضمنت عبارة "بعض القضاة مخه تنك".

قد يهمك أيضًا:

نجاة عروسين من الموت في اللحظات الأخيرة.. وهذا ما حدث وتجلت العناية الإلهية

هذه الأغنية التي تسببت بسجن الفنان الكويتي “خالد الملا” لمدة سنتين .. شاهد الفيديو

5 أسباب تؤدي لتراكم الدهون على الكبد.. و7 طرق للعلاج (تعرف عليها)

تركيا تصدر قرارًا هامًا لأجل اللاجئين الفلسطينيين

انتحار فنانة عربية شهيرة بسبب سلطات بلادها والجمهور في صدمة.. شاهد من تكون؟؟

أمريكا تتحرش بالصين.. مدمرة أمريكية اخترقت الحدود دون إذن وقيادة الجيش الصيني تصدر بيانًا عاجلًا

فاكهة تدعم الصحة الإنجابية للذكور وتمنع تراكم الكوليسترول الضار في الشرايين وتقوي الذاكرة

عروسان "يتحايلان على كورونا" بطريقة مبتكرة ويقيمان عرسهما بحضور 250 ضيفا.. وهكذا كانت النهاية

ارادت زيادة متابعيها على التيك توك بتصوير مشهد مرعب فكانت النهاية كارثية وماتت الفتاة!!.. شاهد الفيديو

أمريكا على صفيح ساخن.. إجراءات عزل ترامب تبدأ للتو ومجلس النواب يستعد لإعلان عجزه وإشهار رئيس بالوكالة مؤقتًا

المفكر الكويتي عبدالله النفيسي: فوجئ وفد عربي بهذه الشروط الأمريكية لقبول تطبيعه مع إسرائيل “فلا تتصوروا التطبيع حفلة شاي”

الكشف عن علامة فموية لنقص فيتامين B12 المهم جدًا لجسمك.. احذر أن تتجاهها قبل فوات الأوان

بعد أشهر على وفاتها.. ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي تنشر صورة نادرة ورومانسية لوالدتها مع هذا الرجل (الاسم + الصورة)

مشروب بسيط يقوي صحة القلب ويحميك من السرطان ويضبط مستويات الكوليسترول والسكر في الدم



ممرضات سعوديات يرقصن داخل المستشفى وضجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد الفيديو



وداعًا لتساقط الشعر.. شامبو طبيعي يمكنك صنعه في المنزل لتعزيز نمو الشعر والقضاء على الصلع دون آثار جانبية

هذه العلامة تعني أن ضغط الدم فيك قد وصل إلى مستويات حرجة!.. انقذ نفسك

ما لا تعرفه عن “جيهان نصر”.. فتاة أحلام التسعينات التي أحبها المعجبون حد الهوس ولاصقتها أكبر شائعة بسبب سمير غانم واعتزلت داخل قصر لندن



العثور على آلاف البراميل دفنها “معمر القذافي” في هذا المخبأ السري لصناعة أسلحة نووية.. ومفاجأة بشأن ما وجدوه بداخلها

أول فيديو للحظة القبض على “عنتيل الجيزة” المتهم بـ58 جريمة شرف أخلاقية في مصر.. شاهد كيف انتقم منه الأهالي؟

هل تذكرون الفنانة السعودية “ريماس منصور” نجمة مسلسل “مخرج7”؟؟.. شاهدوا كيف ظهرت وأثارت الجدل بين الفتيات! (فيديو)

العثور على ثروة وأموال القذافي في تركيا!!.. شاهد المفاجأة كم تبلغ ؟؟ (فيديو)

وتأتي هذه العبارة ضمن سياق ينتقد فيه الملا مساوىء في المجتمع الكويتي "دكتور شهادة مزورة، وبعض القضاة مخه تنك، حرامي عايش حر طليق، والحر محكور بشبك، غبي خلوه مستشار، حسباله هو عالم فلك".

وكانت وزارة الإعلام، قد أوقفت في مايو 2019، برنامج "اللوبي الرمضاني"، بسبب تأدية الملا لأغنية اعتبرت انها تحمل طابعاً سياسياً،و ألقي القبض عليه ومقدم البرنامج أحمد الفضلي على إثرها، ومن ثم أخلي سبيلهما لقاء كفالة شخصية بعد الانتهاء من التحقيق معهم.

ولم يعلق الملا على القرار حتى الساعة، واقتصر موقف مقدم البرنامج، على إعادة نشر تغريدة تتضمن قرار المحكمة.

وعاد وسم #كلنا_خالد_الملا الذي انتشر عقب تأدية الأغنية وتحرك القضاء ووزارة الإعلام، من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى وسم #متضامن_مع_خالد_الملا"، للتأكيد على عدم ارتكاب المطرب أي جرم يعاقب عليه القانون، في الوقت الذي رأى فيه البعض أنّ العقوبة قاسية نظرا لكبر سنه (72 عاماً).

من جهته سبق للملا التأكيد على عدم نيته الإساءة للقضاء، معتبراً أنّه كان يقصد أصحاب الشهادات المزورة بشكل عام والذين يضرون بالبلاد.

المصدر: الحرة