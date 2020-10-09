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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أنقذت العناية الإلهية "عروسان" حديثي الزواج من الموت فى حريق شب بمسكنهما، الثلاثاء الماضي، بقرية الشناوية التابعة لمركز ناصر ببني سويف، لمغادرتهما المسكن لحضور حفل زفاف أحد أقاربهما، قبل إندلاع الحريق بلحظات.

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نجاة عروسين من الموت في اللحظات الأخيرة.. وهذا ما حدث وتجلت العناية الإلهية

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وكان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف في مصر، قد تلقي إخطارًا من إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغًا يفيد بنشوب حريق، بشقة سكنية بأحد منازل قرية "الشناوية" التابعة لمركز ناصر، شمال المحافظة، على الفور انتقلت سيارات ومعدات الإطفاء لموقع البلاغ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، بمعاونة الأهالى، من السيطرة على الحريق ومنعت إمتداد النيران لباقي المنزل والمنازل المجاورة، وقد تمكنت النيران على بعض الأثاثات والمفروشات، وأصيب "شابان" من أهالى القرية بإختناق أثناء مشاركتهما فى إخماد النيران.

وتبين من التحريات الأولية، أن الحريق شب فى شقة عروسين "حديثي الزواج" عقب مغادرتهما المسكن متجهين لحضور حفل زفاف أحد أقاربهما بالقرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المصدر: الأهرام المصرية