نشكركم على قرائتكم خبر هل تذكرون الفنانة السعودية “ريماس منصور” نجمة مسلسل “مخرج7”؟؟ .. شاهدوا كيف ظهرت وأثارت الجدل بين الفتيات! (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - ظهرت الفنانة السعودية من أصول يمنية، ريماس منصور، نجمة مسلسل مخرج 7 وهي تتسوق من أحد مولات دبي، أثناء شرائها حقائب من ماركة "لوي فيتون" بمبلغ 20 ألف ريال أي ما يقارب 5 آلاف دولار أمريكي.



ونصحت الفنانة ريماس منصور الفتيات بأن لا يقمن بدفع مبالغ كبيرة تتجاوز الـ25 ألف ريال مقابل حقيبة، بل الأفضل أن يشترين طقم ألماس أو ذهب: "إذا بتشترين شنطة أصلية نصيحة يا بنات حرام تاخذون شي فوق الـ 25 الف أما الشنط الخيالية هذي 70 و80 و 100 ألف خير ان شا الله اخذلي طقم الماس ولا ذهب لي وللزمن ".

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وأدى ذلك إلى اندلاع موجة سخرية من ريماس منصور؛ حيث اعتبر المتابعون أن شراء حقائب بمثل هذه المبالغ يعد تبذيرا، كما أن كثيرين ليس بمقدورهم شراء هذه الماركات الباهظة، وكان من الأجدر بريماس عدم التحدث بهذا الموضوع الذي جعلها تبدو "سخيفة" و"سطحية" بحسب تعبيرهم. لمشاهدة الفيديو اضغط هنـــــــــــــــــــا