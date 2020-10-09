"مقطع إباحي" يشعل "تويتر" ويتسبب بالقبض على هيا الشعيبي (فيديو وصور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٥ مساءً (دوت الخليج )

لم تهدأ الحرب الالكترونية بين الإعلامي السعودي مفرح الشقيقي ومعه عدد من المغردين من جهة ، والفنانة الكويتية هيا الشعيبي من جهة ثانية، خصوصاً بعد انتشار أخبار عن صدور قرار بمنع الأخيرة من الظهور في الإعلام السعودي، وتهديد الشعيبي بتقديم شكوى بالشقيقي لدى السفارة السعودية في الكويت، مما أثار ضدّها هجوماً آخر عنيف .

ومساء أمس الخميس، تناقل رواد بموقع تويتر مقطعاً اباحيّاً نشرته الفنانة هيا الشعيبي عبر حسابها في "سناب شات"، مما أثار ضدّها غضبا واسعا ، وتم تقديم شكوى ضدّها لشعبة الجرائم الالكترونية، وطالب عدد من المغرّدين بالتحقيق معها.

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وبالفعل، تم استدعاء الشعيبي، وفق ما ذكرت عدد من الصفحات الكويتية الموثقة عبر "توتير" و"انستغرام"، وتم التحقيق معها.

هيا وبعد انتشار المقطع المخلّ بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع تويتر، نشرت فيديو قالت فيه إنّ حسابها في "سناب شات"، تعرّض للقرصنة أكثر من مرة، وأنّها استرجعته، فيما شكّك عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصحّة ذلك، لأنّ حسابها موثّق والحساب الموثّق من الصعب اخترافه وقرصنته.

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